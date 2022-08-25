По его словам, детали плана были предоставлены работникам станции, а те уже поделились им с оператором всех АЭС страны.
"Предварительным условием для этого плана было серьезное повреждение всех линий, которые соединяют Запорожскую АЭС с украинской системой", - рассказал Котин.
Он предположил, что теперь российские военные будут пытаться разрушить связь между АЭС и Украиной, чтобы воплотить план в жизнь.
Электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии, так как повреждены три из четырех основных линий, соединяющих ее с энергосистемой Украины, и две из трех резервных линий, соединяющих с обычной электростанцией. В случае отключения АЭС от Украины возникнет риск катастрофы, поскольку система охлаждения реакторов будет зависеть только от резервного дизельного генератора, предупредил Котин.
"Нельзя просто сразу переключиться с одной системы на другую, надо выключить все с одной стороны, а потом начинаешь переключаться с другой стороны", - объяснил он.
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