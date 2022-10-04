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Компания "Энергоатом", которая управляет украинскими атомными электростанциями, сообщила, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов после освобождения из российского плена находится на подконтрольной Украине территории.
"Энергоатом": директор Запорожской АЭС Мурашов находится на подконтрольной Украине территории
© Reuters / Scanpix

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии подтвердил, что российские военные освободили Мурашова после того, как он был задержан 30 сентября.

"Известно, что оккупанты выбросили его на подконтрольную Украине территорию вечером 3 октября, — сказано в сообщении "Энергоатома". — Сейчас Игорь Мурашов в безопасности и находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в г. Запорожье".

"Энергоатом" добавляет, что Мурашова освободили "благодаря широкой огласке чрезвычайного происшествия и немалым усилиям со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сыграл в [его] освобождении значительную роль".

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bbcrussian.com
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