"Энергоатом": директор Запорожской АЭС Мурашов находится на подконтрольной Украине территории

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии подтвердил, что российские военные освободили Мурашова после того, как он был задержан 30 сентября.
"Известно, что оккупанты выбросили его на подконтрольную Украине территорию вечером 3 октября, — сказано в сообщении "Энергоатома". — Сейчас Игорь Мурашов в безопасности и находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в г. Запорожье".
"Энергоатом" добавляет, что Мурашова освободили "благодаря широкой огласке чрезвычайного происшествия и немалым усилиям со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сыграл в [его] освобождении значительную роль".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После запрета России на въезд тягачей есть опасения в связи с другой страной: нас будут блокировать
В минувшие выходные Россия объявила, что с 10 октября...
Жители Литвы уже могут подавать заявки на компенсации за замену загрязняющих отопительных котлов
С 3 октября жители многоквартирных домов в Литве, не...
Сильная буря в Литве: пожарные-спасатели 72 раза выезжали убирать поваленные деревья
За сутки пожарные-спасатели в Литве 72 раза выезжали...
Хорошие новости: возвращается приятная осенняя погода
В ночь на вторник циклон принес осадки на восток страны....
Коронавирус в Литве: 1724 новых случая, зафиксированы 2 смерти
За минувшие сутки в Литве выявлены 1724 новых случая...