"Энергоатом": директор Запорожской АЭС Мурашов находится на подконтрольной Украине территории

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии подтвердил, что российские военные освободили Мурашова после того, как он был задержан 30 сентября.

"Известно, что оккупанты выбросили его на подконтрольную Украине территорию вечером 3 октября, — сказано в сообщении "Энергоатома". — Сейчас Игорь Мурашов в безопасности и находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в г. Запорожье".

"Энергоатом" добавляет, что Мурашова освободили "благодаря широкой огласке чрезвычайного происшествия и немалым усилиям со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сыграл в [его] освобождении значительную роль".