Участники двухдневного саммита ЕС, который стартовал в четверг в Брюсселе, договорились продолжать работать над механизмами сдерживания роста цен на энергию для домохозяйств и бизнеса. Об этом утром в пятницу, 21 октября, написал в Twitter председательствующий на саммите глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что "единство и солидарность возобладали". Обсуждение энергетической проблемы затянулось до глубокой ночи.

#EUCO has reached an agreement on energy.

Agreed to work on measures to contain energy prices for households and businesses.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 21, 2022