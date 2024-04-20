Эмманюэль Макрон встретился в Париже с Дмитрием Муратовым

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Париже с сооснователем "Новой газеты" и лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым. Встреча состоялась в пятницу, 19 апреля, в Елисейском дворце, сообщили в пресс-службе французского лидера и издании.

В ходе переговоров, которые продолжались более часа, Муратов и Макрон обсудили гуманитарные вопросы, в том числе ситуацию с политзаключенными и правами беженцев, а также проблемы свободы вероисповедания, влияния пропаганды и уничтожения свободных СМИ в России, пишет "Новая газета". Кроме того, стороны говорили о возможности "олимпийского перемирия", ранее предложенного Макроном.