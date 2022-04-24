Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

Как сообщают французские СМИ, Макрон получает 57,6% голосов избирателей, его соперница, ультраправый кандидат Марин Ле Пен - 42,4%.

СМИ используют комбинацию предварительных результатов голосования и данных экзитполов от нескольких компаний, этот метод считается сверхнадежным и практически полностью отражает реальный результат.

Ожидается, что Макрон, который следил за ходом голосования в Елисейском дворце, в ближайшее время выступит на Марсовом поле, где собрались его сторонники.

Марин ле Пен признала поражение, но при этом назвала свой результат на выборах успешным и заявила, что продолжит борьбу.

"Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", - сказала Ле Пен.

Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.

Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок. Макрон также остается самым молодым президентом в истории Франции.

Ко второму туру разрыв между Макроном и Ле пен был минимальным.

Предвыборные опросы показывали, что главной заботой избирателей перед выборами стал резкий рост цен на энергоносители, потянувший за собой и уровень инфляции.

Ле Пен успешно сосредоточила свою кампанию именно на этой проблеме, в то время как Макрон больше говорил о войне в Украине и европейской реакции на происходящее.