Эммануэль Макрон побеждает на президентских выборах во Франции

Как сообщают французские СМИ, Макрон получает 57,6% голосов избирателей, его соперница, ультраправый кандидат Марин Ле Пен - 42,4%.
СМИ используют комбинацию предварительных результатов голосования и данных экзитполов от нескольких компаний, этот метод считается сверхнадежным и практически полностью отражает реальный результат.
Ожидается, что Макрон, который следил за ходом голосования в Елисейском дворце, в ближайшее время выступит на Марсовом поле, где собрались его сторонники.
Марин ле Пен признала поражение, но при этом назвала свой результат на выборах успешным и заявила, что продолжит борьбу.
"Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду", - сказала Ле Пен.
Официально об избрании президента 27 апреля объявит председатель Конституционного суда Франции.
Макрон становится третьим французским лидером после Шарля де Голля и Жака Ширака, который остается на второй срок. Макрон также остается самым молодым президентом в истории Франции.
Ко второму туру разрыв между Макроном и Ле пен был минимальным.
Предвыборные опросы показывали, что главной заботой избирателей перед выборами стал резкий рост цен на энергоносители, потянувший за собой и уровень инфляции.
Ле Пен успешно сосредоточила свою кампанию именно на этой проблеме, в то время как Макрон больше говорил о войне в Украине и европейской реакции на происходящее.
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