Эмир Кувейта распустил парламент

В Кувейте спустя полтора месяца после парламентских выборов эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в пятницу, 10 мая, распустил парламент и приостановил действие ряда статей конституции сроком на четыре года. В течение этого времени в стране будут пересмотрены "все аспекты демократического процесса", объявил он, подчеркнув, что не позволит использовать демократию для разрушения государства.