Эмир Кувейта распустил парламент

В Кувейте спустя полтора месяца после парламентских выборов эмир Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах в пятницу, 10 мая, распустил парламент и приостановил действие ряда статей конституции сроком на четыре года. В течение этого времени в стране будут пересмотрены "все аспекты демократического процесса", объявил он, подчеркнув, что не позволит использовать демократию для разрушения государства.
На четырехлетний переходный период законодательные полномочия в Кувейте перейдут к эмиру и кабинету министров. Аль-Джабер ас-Сабах обвинил целый ряд депутатов во вмешательстве в полномочия эмира по выбору наследного принца и выдвижении условий по формированию правительства. Конкретных имен он не назвал.
Кронпринца - как правило следующего правителя Кувейта - назначает действующий эмир. По закону престол переходит к наследному принцу автоматически после смерти эмира, но наследника должен утвердить парламент.