Королевская семья по-прежнему держит траур по супругу королевы, которого похоронили в минувшую субботу. Ожидается, что только самые близкие родственники соберутся в Виндзорском дворце, где королева живет с начала пандемии на попечении небольшого числа прислуги.

В этом году будет нарушена многолетняя традиция, по которой Букингемский дворец в день рождения публикует официальное фото монарха.

В прошлом году из-за локдауна и невозможности пустить к королеве фотографа была опубликована одна из детских фотографий Елизаветы II.

Сейчас решено не делать даже этого в знак памяти о принце Филиппе. Центром внимания для королевской семьи в плане торжеств в этом году должен был стать его 100-летний юбилей, до которого он не дожил всего два месяца. Планировался ряд мероприятий.

В своем "Твиттере" премьер-министр Британии Борис Джонсон поздравил Елизавету II и сказал, что всегда всегда восхищался ей и ее служением.

Год без торжеств

Самым возрастным действующим монархом в истории Елизавета II стала еще в 2015 году, когда отметила 89 лет.

По традиции, официально день рождения монарха в Великобритании празднуется во вторую субботу июня. Центральная церемония дня - Trooping the Colour Parade: торжественный развод караула с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Начало традиции летних празднований положил король Георг II в 1748 году. Он родился в ноябре, и плохая британская погода часто мешала проведению торжеств.

В этом году Trooping the Colour Parade второй раз подряд будет отменен. Рассматривается возможность провести небольшой парад на территории Виндзорского замка.

На этой неделе день рождения также будет праздновать младший ребенок герцога и герцогини Кембриджских принц Луи, ему исполнится три года.

А 29 апреля чета Кембриджей отметит десятилетие супружеской жизни.