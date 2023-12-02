Елена Зеленская: "Я не хочу, чтобы мой муж стал президентом на следующий срок"

 
Медуза
Olena Zelenska
Olena Zelenska
ФОТО: Vida Press

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, заявила The Economist, что не хочет, чтобы ее муж избирался президентом на следующий срок. Фрагменты интервью с первой леди Украины опубликованы в ежедневном подкасте издания.

Как рассказала главный редактор The Economist Занни Минтон Беддос, которая говорила с Зеленской в сентябре, супруга украинского лидера уверена, что Украина победит в войне с Россией. После этого, заявила Зеленская, ее семья снова будет вместе, а им с мужем предстоит придумать, как жить дальше, пишет портал Meduza.io.

[После победы Украины] мы будем жить вместе с моим мужем и детьми все время. После этого [завершения войны] мы устроим себе отпуск и поедем куда-нибудь. Куда угодно, но вместе. Только вчетвером. После этого будем думать, что мы — он и я — будем делать дальше. Потому что я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое.
  • В мае 2022 года Владимир и Елена Зеленские рассказывали, что практически не видятся с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.Тогда первая леди Украины говорила, что муж "живет на работе".
  • Президентские выборы в Украине планировалось провести в марте 2024 года.В конце августа 2023-го Владимир Зеленский заявил, что готов идти на новый президентский срок, если выборы пройдут во время войны.
  • 30 ноября руководство, фракции и группы Верховной Рады Украины подписали заявление о том, что следующие выборы — и президентские, и парламентские — пройдут только после завершения военного положения.
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Медуза
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии