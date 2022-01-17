Десять самых богатых людей мира за время пандемии коронавируса — то есть в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года — удвоили свое состояние. Теперь оно в сумме составляет 1,3 млрд евро. Это следует из доклада объединения благотворительных организаций Oxfam, обнародованного в понедельник, 17 января, в Берлине.

Все миллиардеры в совокупности за вышеназванный период приумножили свое состояние сильнее, чем за 14 лет, предшествовавших пандемии, говорится далее в документе. По данным Oxfam, 55 000 богатейших людей на планете с 2019 по 2021 год увеличили свои состояния на 14%. Для сравнения: мировое богатство за этот период выросло на 1%. "Пропасть между самыми богатыми и остальной частью человечества, таким образом, драматически расширилась", — констатируют авторы доклада.

До пандемии коронавируса около половины населения планеты, или 3,2 млрд людей жили в бедности. К сегодняшнему дню это число увеличилось на 160 млн, констатируют в Oxfam. Поскольку экономика менее обеспеченных стран еще не восстановилась от последствий пандемии, сильнее всего от потери дохода пострадали 20% самых бедных людей.

"Для миллиардеров пандемия стала золотой лихорадкой, — указал референт Oxfam Мануэль Шмитт (Manuel Schmitt). — Правительства закачали в экономику миллиарды, однако большая часть (этих денег. — Ред.) осталась у людей, которые особенно выигрывают от курсов акций".

Ухудшение положения женщин

Особую тревогу вызывает у экспертов ухудшение положения девочек и женщин. По сравнению с ситуацией два года назад число женщин, получающих за свою работу деньги, сократилось на планете на 13 млн человек. Одновременно с этим возросло число женщин, которые выполняют неоплачиваемую работу, — например, по уходу за членами семьи.

При этом в Германии усилилась тенденция к "очень сильной концентрации богатства (в руках малой доли населения. — Ред.)". Если до пандемии совокупное состояние десяти богатейших жителей страны оценивалось в 125 млрд евро, то сегодня оно составляет 223 млрд евро, подсчитали в Oxfam. По данным объединения, доля бедных в Германии составляет сегодня 16% населения страны. Это — 13 млн человек, "рекордный" показатель в этой области, предупреждают эксперты.

Oxfam призывает правительства стран по всему миру ввести повышенные налоги для концернов и сверхбогатых людей, а вырученные за счет этого средства направить на развитие социальных услуг. Кроме того, необходимо отказаться от патентов на вакцины от коронавируса и обеспечить их справедливое распределение на планете, считают в объединении.