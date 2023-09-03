Эксперты в ФРГ призывают население экономить энергию зимой

Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) предупредил о сохраняющихся рисках для газоснабжения Германии предстоящей зимой и призвал граждан к экономному потреблению энергии. "Хранилища заполнены на 94 процента, и у нас есть альтернативные источники снабжения, - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 2 сентября. - Так что мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Но пока еще рано говорить об этом однозначно, риски остаются".

Мюллер отметил, что Россия пока продолжает поставлять газ в Юго-Восточную Европу. Однако если эти поставки прекратятся, такие страны будут нуждаться в поставках из других источников. "В этом случае Германии будет отведена важная роль", - сказал чиновник.