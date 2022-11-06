Эксперты: Последствия изменения климата все более драматичны

Признаки и последствия изменения климата, вероятно, будут все более драматичными. К такому выводу пришли во Всемирной метеорологической организации (ВМО) - специализированном учреждении ООН. В воскресенье, 6 ноября, ведомство обнародовало предварительный доклад о состоянии глобального климата по итогам 2022 года в рамках конференции COP27, которая открылась в Шарм-эш-Шейхе. Полный отчет должен выйти в апреле следующего года.

Согласно данным ВМО, средняя глобальная температура, по последним оценкам, на 1,15 градуса превосходит показатели в период с 1850 по 1900 годы. Она продолжает повышаться. Потепление Мирового океана достигло в 2021 году нового рекордного уровня, указывают специалисты.

Уровень моря, по сведениям ВМО, в последнее время поднимался в два раза быстрее по сравнению с началом 1990-х годов. Измерения показали, что таяние альпийских ледников прошлым летом оказалось сильнее, чем когда-либо прежде.

Концентрация основных парниковых газов - углекислого газа, метана и закиси азота - согласно докладу, в прошлом году достигла новых максимальных значений. Эта тенденция, вероятно, сохранится, отмечают эксперты. Несмотря на похолодание, вызванное климатическим феноменом "Ла-Нинья", ожидается, что период с 2015 по 2022 годы станет самым теплым за всю историю наблюдений.

Глава ВМО: Повышение уровня моря ставит под угрозу миллионы людей

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что при нынешнем уровне содержания углекислого газа в атмосфере цель Парижского соглашения по климату ограничить повышение температуры на планете 1,5 градусами вряд ли может быть достигнута. Таяние ледников, по его словам, продолжится "сотни, если не тысячи лет, что будет иметь далеко идущие последствия для безопасности питьевой воды".

Таалас также отметил, что повышение уровня моря, даже если оно измеряется миллиметрами за год, составляет от полуметра до одного метра в столетие. Это ставит под угрозу миллионы людей и многие государства. По его словам, рост экстремальных погодных условий еще больше повышает важность систем раннего оповещения. На сегодняшний день они отсутствуют в половине всех стран. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш должен представить соответствующий план действий на конференции ООН.

Конференция ООН по изменению климата в Египте

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) открылась в Египте в воскресенье. Предстоящий климатический саммит - первый после того, как Россия вслед за вторжением в Украину в начале этого года начала сокращать поставки природного газа и других ископаемых видов топлива странам Запада. Ответные меры России на санкции со стороны США и ЕС вызвали энергетический кризис, особенно в Европе, и добавили аргументов в пользу необходимости перехода на возобновляемые источники энергии.

Египет, председательствующий на COP27, сделал "обещание инноваций и чистых технологий" ключевой частью повестки конференции, запланировав несколько дней для обсуждения тем "зеленого водорода" и декарбонизации энергетики. В октябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ведущие промышленно развитые страны должны активизировать усилия и полностью выполнить свои коллективные обязательства, включая выделение 100 млрд долларов США (102 млрд евро) в год на поддержку мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах. Эта цель, первоначально намеченная на 2020 год, все еще не достигнута.