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Наиболее эффективными будут санкции против Центробанка России, полагают участники опроса. Они не опасаются серьезных последствий от штрафных мер для экономик европейских стран.
Эксперты ожидают серьезного ущерба от санкций для экономики России
© Reuters / Scanpix

Эксперты по финансовым рынкам полагают, что для Германии и стран еврозоны последствия от санкций, введенных против России из-за ее вторжения в Украину, останутся на контролируемом уровне. 79 процентов опрошенных экспертов полагают, что самые серьезные последствия будут связаны с ростом инфляции и 74 процента ожидают умеренного снижения объема ВВП в еврозоне, следует из обнародованных в воскресенье, 20 марта, результатов опроса, проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW).

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По мнению 62 процентов респондентов, негативный эффект для немецкой экономики будет иметь политическое давление на западные компании с целью заставить их отказаться от бизнеса с Россией. Значительно меньшее число экспертов (35 процентов) ожидают негативных последствий для Германии вследствие отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT и санкций против российского Центробанка.

Влияние санкций на Россию

В то же время эксперты ожидают значительных последствий западных санкций для экономики России. Наиболее эффективными, по их мнению, будут санкции, направленные против российского Центробанка, сообщил президент ZEW Ахим Вамбах (Achim Wambach).

В результате введенных Западном ограничений значительная часть международных валютных резервов России оказалась заблокированной. 91 процент респондентов убежден, что это негативно повлияет на российскую экономику, а 40 процентов - что очень негативно.

Отключение многих российских финансовых институтов от SWIFT будет иметь негативные последствия по мнению 88 процентов участников опроса. При этом лишь 43 процента полагают, что экономика России сильно пострадает от замораживания активов российских олигархов.

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Deutsche Welle
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