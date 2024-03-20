Эксперты ООН предупредили о нависшей угрозе массового голода в секторе Газа

 
"Голос Америки"
Gazos Ruožas
Gazos Ruožas
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
2,2 миллиона человек могут столкнуться с острой формой отсутствия продовольственной безопасности.

Не позднее мая в северной части сектора Газа может начаться массовый голод, а остальное население палестинского анклава столкнется с кризисным или более высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

Об этом говорится в докладе о продовольственной безопасности, подготовленном при поддержке ООН.

«В докладе говорится, что более половины всех палестинцев в Газе (1,1 миллиона человек) полностью исчерпали свои запасы продовольствия и сталкиваются с катастрофическим голодом» – заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после выхода доклада Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ).

«Это самое большое число людей, столкнувшихся с катастрофическим голодом, когда-либо и где-либо зарегистрированное ИКФ», – добавил он.

В докладе ИКФ говорится, что массовый голод может начаться уже в ближайшие недели. В катастрофической ситуации с продовольственной безопасностью могут оказаться 210 тысяч жителей северной части сектора Газа.

По мнению экспертов, южные провинции территории – Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах, где нашли укрытие около полутора миллиона палестинцев, находятся в одном шаге от массового голода.

Израиль утверждает, что он содействует доставке гуманитарной помощи в Газу по суше, по воздуху и по морю в соответствии с международным правом и не ограничивает количество продовольствия, которое может быть доставлено в анклав.

Он обвиняет ООН и ее партнерские агентства в том, что они недостаточно быстро распределяют помощь на территории.

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"Голос Америки"
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