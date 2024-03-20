Эксперты ООН предупредили о нависшей угрозе массового голода в секторе Газа

Не позднее мая в северной части сектора Газа может начаться массовый голод, а остальное население палестинского анклава столкнется с кризисным или более высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.
Об этом говорится в докладе о продовольственной безопасности, подготовленном при поддержке ООН.
«В докладе говорится, что более половины всех палестинцев в Газе (1,1 миллиона человек) полностью исчерпали свои запасы продовольствия и сталкиваются с катастрофическим голодом» – заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после выхода доклада Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ).
«Это самое большое число людей, столкнувшихся с катастрофическим голодом, когда-либо и где-либо зарегистрированное ИКФ», – добавил он.
В докладе ИКФ говорится, что массовый голод может начаться уже в ближайшие недели. В катастрофической ситуации с продовольственной безопасностью могут оказаться 210 тысяч жителей северной части сектора Газа.
По мнению экспертов, южные провинции территории – Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах, где нашли укрытие около полутора миллиона палестинцев, находятся в одном шаге от массового голода.
Израиль утверждает, что он содействует доставке гуманитарной помощи в Газу по суше, по воздуху и по морю в соответствии с международным правом и не ограничивает количество продовольствия, которое может быть доставлено в анклав.
Он обвиняет ООН и ее партнерские агентства в том, что они недостаточно быстро распределяют помощь на территории.