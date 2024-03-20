Эксперты ООН предупредили о нависшей угрозе массового голода в секторе Газа

Не позднее мая в северной части сектора Газа может начаться массовый голод, а остальное население палестинского анклава столкнется с кризисным или более высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности.

Об этом говорится в докладе о продовольственной безопасности, подготовленном при поддержке ООН.

«В докладе говорится, что более половины всех палестинцев в Газе (1,1 миллиона человек) полностью исчерпали свои запасы продовольствия и сталкиваются с катастрофическим голодом» – заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после выхода доклада Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (ИКФ).

«Это самое большое число людей, столкнувшихся с катастрофическим голодом, когда-либо и где-либо зарегистрированное ИКФ», – добавил он.