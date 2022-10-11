Эксперты оценили риски развертывания войск РФ и Беларуси для Украины

Предполагается, что российский компонент любого формирования "региональной группировки войск" будет состоять из мобилизованных или призывников, имеющих низкий уровень подготовки и не представляющих значительной угрозы для Украины.
Также компонент может состоять из частей 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных подразделений, понесших значительные потери в Украине и имеющих существенно сниженную боеспособность.
Как считают военные аналитики, РФ может попытаться использовать свои силы в Беларуси, чтобы "зафиксировать" украинские войска под Киевом и не допустить их передислокации в другое место или участия в контрнаступлении.
По мнению ISW, сейчас Лукашенко не может себе позволить внутренние последствия прямого белорусского вмешательства в войну, а РФ не имеет возможности быстро сформировать наземные ударные силы с нуля или из существующих в Беларуси подразделений.
Намомним, Лукашенко снова заявил, что Украина якобы планировала удар по Беларуси.
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