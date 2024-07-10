Эксперты об ударе по детской больнице в Киеве: „Это была российская ракета“

Украинские военные сообщают, что смогли сбить 30 ракет, в частности, „Кинжал“, 11 ракет Х-101 и 12 „Калибров“. Однако часть ракет упала около центра Киева — в районе Лукьяновка, где и расположена крупнейшая в стране детская больница „Охматдет“.

Воздушные силы ВСУ заявили, что по украинским городам, в том числе по Киеву были выпущены 38 ракет разных типов, включая гиперзвуковые ракеты „Кинжал“ и „Циркон“, две сверхзвуковые Х-22, 14 крылатых ракет морского базирования „Калибр“ и 13 крылатых ракет Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко написал, что в результате удара по больнице погибли два человека, 32 получили ранения, в том числе с травмами госпитализированы восемь детей. Всего, по последним данным украинских властей, от российских ракет в Киеве в понедельник погибли 33 человека, 117 были ранены.

Представитель российского МИД Мария Захарова утверждает, что российские войска „нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным объектам“ в Украине, а в детскую больницу якобы попала „одна из ракет западного ЗРК NASAMS“.

„Я призываю вас руководствоваться заявлением министерства обороны РФ, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям. Там указано, что речь идет о падении антиракеты“, — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом представители российских властей, не приводя доказательств, утверждают, что в детскую больницу в Киеве попала не российская ракета, а обломки украинской зенитной противоракеты.

Наконец, характер движения ракеты, летящей прямо под большим углом к земле, указывает на то, что до самого последнего момента это был управляемый полет. Это также указывает на то, что ракета направлялась к цели.

Кроме того, на другом видео хорошо слышен характерный свист работающего турбореактивного двигателя, которым, в отличие от зенитных, оснащено большинство крылатых ракет.

В ее хвостовой части заметно утолщение, которое выглядит как двигатель российской крылатой ракеты — такого не бывает у зенитных ракет.

Как отмечает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов, момент удара попал в объективы камер, и, как минимум, на одной видеозаписи ракета видна довольно отчетливо.

Отдел верификации Би-би-си (BBC Verify) на основе анализа двух видео подтвердил их геолокацию. Кроме того, шесть экспертов по вооружениям, к которым Би-би-си обратилась за комментариями, единогласно подтвердили, что это не было ракетой-перехватчиком.

Все они сказали, что хотя не могут быть стопроцентно уверены в конкретном типе ракеты на видео, тем не менее считают, что это, скорее всего, российская крылатая ракета воздушного базирования.

Четверо из шести экспертов в разговоре с Би-би-си сказали, что это с высокой степень вероятности может быть российская ракета Х-101 — что согласуется с утверждениями украинской стороны.