Эксперты: интервью Путина Такеру Карлсону – это не журналистика, а политическая акция

Белый дом накануне публикации интервью заявил, что Путин не должен получить еще одну возможность для оправдания войны в Украине.
«Всем должно быть совершенно очевидно, что делал и делает Путин в Украине и по каким – совершенно фальшивым и нелепым – причинам он пытался это оправдать», – сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
По словам Кирби, он не думает, что «нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость».
Напомним, разговор российского лидера с Такером Карлсоном начался с того, что Путин, уйдя от ответа о причинах начала широкомасштабной войны против Украины, попросил «30 секунд» на изложение «исторической справки», что в действительности заняло около получаса времени. В какой-то момент Карлсон даже признался, что потерял нить беседы и не понимает, о каком времени идет речь (а она была о XIII веке). Оказалось, что главная мысль российского руководителя сводится к тому, Украина – искусственное образование, насажденное Лениным.
Зато из пространных рассуждений Путина публика узнала много чего нового. В частности, что «Поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну». Оказывается, Варшава «была несговорчивой» и «Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, как начать войну с Польшей».
По этому поводу находящийся в вынужденной эмиграции политический активист Сергей Антонов из «Комитета-2024» написал в Следственный комитет РФ заявление с требованием возбудить уголовное дела против Владимира Путина по статье о реабилитации нацизма и провести соответствующую проверку.
Мало того, поляки (по Путину) придумали само слово «Украина».
Также мемом стала история о мнимом разговоре российского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Путин вдруг вспомнил, как он говорил с Зеленским о его отце, который якобы воевал во Вторую мировую войну против нацистов: “Я сказал ему: «Володя, что ты делаешь..?»” В действительности отец президента Украины родился уже после войны, в 1947 году.
Помимо прочего президент России дал понять, что готов обменять находящегося в российской тюрьме по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Путин заявил, что Гершкович работал «в интересах американских спецслужб» и был взят «с поличным», когда «получал секретную информацию на конспиративной основе».
Это, по мнению российского президента, называется шпионажем, однако он согласен, что держать Гершковича в российской тюрьме нет никакого смысла, и вопрос надо решить «по каналам спецслужб».
Российский президент упомянул, что обмен Гершковича возможен, если будет встречное движение со стороны США.
Правительство США и The Wall Street Journal категорически отвергают обвинения против Гершковича и заявляют о невиновности журналиста, призывая к его немедленному освобождению.
Госдепартамент США объявил Гершковича «неправомерно задержанным».
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в конце прошлого года, что Вашингтон «активно работает» над освобождением Гершковича и бизнесмена Пола Уилана.
«Что касается России, Эвана и Пола Уилана. Все, что я могу сказать, это то, что мы активно работаем над этим, и мы испробуем все в поисках правильного пути к их возвращению домой, причем как можно скорее», – заявил Блинкен на пресс-конференции.
Полностью интервью Путина опубликовано на сайте Карлсона и кремлевском сайте.
Это чисто пропагандистская политическая акция, заказчиком которой является Кремль, сказал об интервью Путина социолог и публицист Игорь Эйдман. По его мнению, Карлсон здесь просто исполнитель чужой воли.
«Российские власти сразу после полномасштабного вторжения в Украину потеряли всякий контакт с западной аудиторией, – говорит он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Им необходимо было как-то прорвать информационную блокаду, которая возникла вокруг Путина. Для этого и был использован одиозный журналист с сомнительной репутацией. Карлсон, конечно, популярен среди целевой аудитории российской пропаганды, конспирологов, ультраправых, людей антисистемных взглядов, которые живут на Западе. В США – это самые отмороженные типы трампистов. Вот на них Путин и работал, не щадя языка своего. Не зря акцию сейчас широко раскручивают все российские пропагандистские инстанции, все каналы, в том числе и неявные. Все направлено на отмывание Путина, его курса в глазах американской публики».
Это затея не может достичь результатов, которых от нее ждет Кремль, надеясь, что с помощью подобных интервью Путин вдруг станет популярен в США, а его позиция окажется близка американцам, также отметил Игорь Эйдман: «Конечно, такого не произойдет. К тому же аудитория Карлсона и без того симпатизирует Путину. Это же касается всех ультраправых, будь то Германия или Франция. Другое дело, что у Кремля далеко идущие планы. Российские власти и олигархи (что видно по их информационным ресурсам, телеграм-каналам) только и ждут, как писал классик, «с томлением и упованием», что к власти на очередных выборах придет Трамп, а с ними – люди вроде Карлсона».
В то же время, объясняя, почему Путин так долго и настойчиво обнародовал свою «историческую справку», социолог заметил, что не стоит искать всем действиям Путина рациональное обоснование: «После многих лет наблюдения за этим персонажем я уверен, что Украина для него – сама по себе пункт, на котором он зациклился. Отсюда параноидальные идеи, связанные с покорение соседней страны. Соответственно, все, что с этим связано, – псевдоисторические конструкции, весь дискурс на уровне словоохотливого таксиста или пенсионера на лавочке – это из серии “Остапа понесло”. И вся чепуха, которую он городит, кажется ему настолько важной, что он просто не может остановиться, залезая в дебри. А врет потому, что вошло в привычку». Похоже, Путин считает, что его историческая миссия – в покорении Украины, поэтому он мыслит себе царем или императором и ищет оправдания своим действиям, резюмировал Игорь Эйдман.
К журналистике это мероприятие не имеет никакого отношения, согласен экс-глава Союза журналистов России Игорь Яковенко. По его оценке, ни о какой правдивости, а тем более объективности в данном случае говорить не приходится.
«Путин лжет всякий раз, когда открывает рот, что и подтвердило интервью, которое он, уходя от прямых и конкретных вопросов, превратил в занудливый монолог, – добавил собеседник «Голоса Америки». – Такер Карлсон, как представляется, ему просто подыгрывал. Два сапога пара. Достаточно вспомнить, что ни одного вопроса, связанного с гибелью сотен тысяч людей в ходе войны в Украине, не было задано. Ни слова о стертых с лица земли городах и деревнях, о зверствах российских войск и массовом убийстве мирных граждан в Буче».
В интервью также было много несуразного и даже комичного, отметил Игорь Яковенко: «Так, Путин попросил 30 секунд на “историческую справку”, и в результате выдал получасовой экскурс в историю, начиная с Рюрика. Видно было, как Карлсон тут явно поскучнел. Президент ловко уходил от немногих неприятных конкретных вопросов, переводя разговор в болото пустопорожних рассуждений. У Путина фиксация на истории, и Карлсон стал жертвой этой фиксации».
Кроме того, Путин снова нагородил масса ерунды и глупостей, утверждает журналист: «Например, он заявил, что отец Зеленского, который родился в 1947 году, был фронтовиком, участником Второй Мировой войны. Это происходит от того, что Путин постоянно врет и, естественно, завирается, начиная нести ахинею. Он уже не состоянии контролировать себя. Пассаж про то, что Гитлеру «пришлось» напасть на Польшу из этого же ряда. Помимо прочего, Путин, войдя в раж, начинает говорить то, что думает. И его представления о мире просто вылезают наружу. Он действительно считает, что Гитлер вынужден был напасть на Польшу. Путин в какой-то степени себя отождествляет с Гитлером, осознавая, что ведет себя точно так же, как немецкий фюрер. Это весьма симптоматично».
Не удивительно, что много чего из измышлений Путина уже разошлось на мемы, констатировал Игорь Яковенко. А в целом «интервью» производит чрезвычайно жалкое впечатление: это даже не гонзо-журналистика, а очевидный заказной материал, имеющий вполне определенную цель, заключил он.