Эксперты: Экономика Восточной Европы испытывает трудности

Экономический рост в странах Центральной, Восточной и Южной Европы все больше под угрозой, считают эксперты из Австрии. "Рецессия в Германии, ухудшение международной ситуации, сохраняющаяся высокая инфляция, ужесточение денежной политики и робкие фискально-политические меры создают проблемы для экономики", – заявил эксперт Венского института международных экономических исследований (WiiW) Бранимир Йованович в среду, 11 октября.

На фоне создавшейся ситуации WiiW ожидает роста экономики в странах региона, входящих в Евросоюз, лишь на уровне 0,6 процента. Это почти на том же уровне, что и прогноз по странам еврозоны (0,5 процента), но в сравнении с летом, прогноз был скорректирован в сторону снижения вдвое, отметил Йованович.