Эксперты: Экономика Восточной Европы испытывает трудности

Экономический рост в странах Центральной, Восточной и Южной Европы все больше под угрозой, считают эксперты из Австрии. "Рецессия в Германии, ухудшение международной ситуации, сохраняющаяся высокая инфляция, ужесточение денежной политики и робкие фискально-политические меры создают проблемы для экономики", – заявил эксперт Венского института международных экономических исследований (WiiW) Бранимир Йованович в среду, 11 октября.
На фоне создавшейся ситуации WiiW ожидает роста экономики в странах региона, входящих в Евросоюз, лишь на уровне 0,6 процента. Это почти на том же уровне, что и прогноз по странам еврозоны (0,5 процента), но в сравнении с летом, прогноз был скорректирован в сторону снижения вдвое, отметил Йованович.
Прогноз по Украине и России
Для Украины, страдающей от российского вооруженного вторжения,WiiW прогнозирует улучшение ситуации. Эксперты институты отмечают, что украинская экономика лучше справляется с последствиями российской агрессии, чем ожидалось. Поэтому Wiiw повысил прогноз по росту экономики в Украине до 3,6 процента.
Российская экономика, по прогнозам WiiW, до конца текущего года вырастет на 2,3 процента. Эксперты отмечают, что рост военных расходов в России приводит к буму в оборонной промышленности, который вместе с ростом зарплат, приводит и к росту экономики. Безработица в России находится на рекордно низком уровне, предприятия загружены заказами в рекордном объеме, констатируют эксперты.