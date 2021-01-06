Два эксперта были уже в пути, однако не смогли въехать в страну, как сообщает ВОЗ, из-за проблем с визами.

Они должны были прибыть в Ухань, где этот вирус был впервые обнаружен в конце 2019 года. Считалось, что он возник на местном рынке.

Об этой поездке после долгих месяцев переговоров руководство Всемирной организации здравоохранения договорилось с властями КНР еще в декабре.

Как заявил глава этой организации Тедрос Гебреисус, он весьма огорчен тем, что Пекин так и не одобрил разрешение на въезд, учитывая, что двое специалистов уже находились на пути в Ухань.

"Меня заверили, что Китай ускоряет свои внутренние процедуры для скорейшего приезда международных специалистов", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве во вторник.

Он добавил, что находился в постоянном контакте с высокопоставленными китайскими дипломатами.

ВОЗ уже несколько месяцев добивается допуска 10 своих специалистов - чтобы они прибыли в КНР для забора вирусных образцов, чтобы установить происхождение коронавируса и то, как именно он передался от животного к человеку.

В декабре было заявлено, что эта работа начнется в январе 2021 года.

Во вторник первые два члена этой команды выехали в Китай, однако, как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майка Райана, один из них был отправлен назад, а второй до сих пор находится в третьей стране.

Откуда взялся вирус?



Covid-19 был впервые выявлен в конце 2019 года в китайском городе Ухань, расположенном в центральной провинции Хубэй.

Поначалу считалось, что вирус зародился на рынке, где наряду с продовольственными товарами торговали экзотической живностью, в частности, панголинами, чье мясо в Китае является популярным деликатесом. Эти животные также используются там в народной медицине.

С самого начала высказывалось предположение, что именно на этом рынке вирус в результате мутации передался от животного к человеку.

Однако о его генезисе до сих пор идут жаркие споры в научной среде. Ряд специалистов полагает, что он возник не на рынке в Ухане, а рынок просто стал благоприятной средой для его распространения.

Есть также версия о том, что коронавирусы, способные заражать человека, на протяжении десятков лет обнаруживались у летучих мышей.

Но для того, чтобы им смог заразиться человек, необходим был промежуточный переносчик. До сих пор неизвестно, какое животное могло им быть.