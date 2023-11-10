Эксперт: взимая плату за отказ пользователей от рекламы, Facebook увеличит свои доходы вдвое

Стоимость платной подписки Meta за пользование социальными сетями без рекламы составляет 9,99 евро в браузерной версии и 12,99 центов - в мобильной. До 1 марта 2024 года подписка будет охватывать все связанные учетные записи Facebook и Instagram, принадлежащие одному пользователю. После 1 марта работа без рекламы в каждой дополнительной связанной учетной записи обойдется дополнительно в 6 или 8 евро в месяц, в зависимости от способа оплаты. Таким образом, человек может решить, чем платить за пользование социальной сетью - деньгами или своими данными.

"Meta использует все данные, которые мы сами предоставляем: наши интересы, образование, место работы и друзья. Также отслеживаются и все действия: какие публикации просматриваем, какие пишем комментарии, что помечаем надписью "Like", а что - нет. Кроме того, они собирают данные о наших устройствах", - пояснил глава отдела технологий Инспекции по защите данных Урмо Парм.

Суд Европейского союза 4 июля постановил, что компания Meta (материнская организация Facebook , Instagram, WhatsApp) незаконно обрабатывает данные людей, чтобы выбирать по заданным критериям целевую аудиторию для показа рекламы без их прямого согласия. В ответ на критику Европейского суда, Meta предложила своим клиентам платную подписку за пользование социальными сетями без рекламы.

"Но ведь у каждого человека есть право на защиту частной жизни и, в том числе, на защиту личных данных. Можно ли теперь говорить, что все наши персональные данные и все наши права - это какой-то товар?" - задалась вопросом присяжные адвокат бюро TRINITI Маарья Пилд.

У экспертов есть вопросы и по поводу сумму, которую Meta запрашивает за подписку.

"Если посмотреть на количество пользователей Facebook в Европе, а также на то, сколько Meta на них зарабатывает посредством рекламы, то с одного человека доход составляет 6 евро. Сейчас, чтобы отказаться от своего права на конфиденциальность личных данных, пользователь должен заплатить 13 евро. Таким образом Meta заработает в два раза больше, чем при продаже рекламы", - отметила исполнительный директор Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.