Эксперт: взимая плату за отказ пользователей от рекламы, Facebook увеличит свои доходы вдвое

 
Алёна Бойцова
Novosti.err.ee
"Facebook" verslui
"Facebook" verslui
ФОТО: Shutterstock
В ответ на критику Европейского суда по поводу незаконного сбора личных данных, компания Meta предложила пользователям своих соцсетей платную подписку за отказ от персонализированной рекламы. По подсчетам экспертов, благодаря новым условиям медиагигант будет зарабатывать вдвое больше, чем сейчас. Между тем у пользователей бесплатной версии по-прежнему нет инструментов, чтобы защитить свои данные.

Суд Европейского союза 4 июля постановил, что компания Meta (материнская организация Facebook, Instagram, WhatsApp) незаконно обрабатывает данные людей, чтобы выбирать по заданным критериям целевую аудиторию для показа рекламы без их прямого согласия. В ответ на критику Европейского суда, Meta предложила своим клиентам платную подписку за пользование социальными сетями без рекламы.

Facebook

"Meta использует все данные, которые мы сами предоставляем: наши интересы, образование, место работы и друзья. Также отслеживаются и все действия: какие публикации просматриваем, какие пишем комментарии, что помечаем надписью "Like", а что - нет. Кроме того, они собирают данные о наших устройствах", - пояснил глава отдела технологий Инспекции по защите данных Урмо Парм.

Стоимость платной подписки Meta за пользование социальными сетями без рекламы составляет 9,99 евро в браузерной версии и 12,99 центов - в мобильной. До 1 марта 2024 года подписка будет охватывать все связанные учетные записи Facebook и Instagram, принадлежащие одному пользователю. После 1 марта работа без рекламы в каждой дополнительной связанной учетной записи обойдется дополнительно в 6 или 8 евро в месяц, в зависимости от способа оплаты. Таким образом, человек может решить, чем платить за пользование социальной сетью - деньгами или своими данными.

"Но ведь у каждого человека есть право на защиту частной жизни и, в том числе, на защиту личных данных. Можно ли теперь говорить, что все наши персональные данные и все наши права - это какой-то товар?" - задалась вопросом присяжные адвокат бюро TRINITI Маарья Пилд.
У экспертов есть вопросы и по поводу сумму, которую Meta запрашивает за подписку.

"Если посмотреть на количество пользователей Facebook в Европе, а также на то, сколько Meta на них зарабатывает посредством рекламы, то с одного человека доход составляет 6 евро. Сейчас, чтобы отказаться от своего права на конфиденциальность личных данных, пользователь должен заплатить 13 евро. Таким образом Meta заработает в два раза больше, чем при продаже рекламы", - отметила исполнительный директор Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу.

По мнению представителя Инспекции по защите данных, платная подписка не решает проблемы поведенческого маркетинга Meta. А у пользователей бесплатной версии социальных сетей все еще нет инструментов, чтобы защитить свои данные.

Facebook, Instagram

"Могу ли я уменьшить количество персональных данных, которые собираются для рекламы? Не особо. Единственное, что можно сделать - отправить отзыв насчет конкретной рекламы или публикации и указать, что она мне не подходит. Так можно сузить рекламный профиль, но это точно не исключит дальнейшую обработку ваших персональных данных, чем Facebook сейчас активно и занимается", - добавил Парм.

27 октября Европейский совет по защите данных поручил Управлению комиссара Ирландии по вопросам защиты персональных данных предоставить Meta рекомендации для того, чтобы обработка европейских данных была приведена к соответствующим правовым нормам. С момента получения этих рекомендаций у Meta будет неделя, чтобы исправить недостатки.

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