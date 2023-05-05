"Атака такого типа сильно отличается от других атак на российскую территорию, которые, похоже, действительно совершала Украина", — указала Франке, напомнив об ударе по Крымскому мосту и различным объектам на территории России. По ее словам, до сих пор все предполагаемые удары украинских беспилотников по территории России "были явно нацелены на военные объекты", поэтому украинское отрицание нападения на Кремль Франке считает заслуживающим доверия.

Эксперт также не исключила причастности к удару находящихся в России российских или украинских сил, поскольку беспилотник не выглядел особенно большим и способным преодолеть значительные расстояния. "Скорее всего, он не пролетел весь путь из Украины, а был запущен где-то поближе", — сказала Франке.

Эксперт также напомнила об обещании соучредителя украинского "Монобанка" Владимира Яценко выплатить 500 тысяч долларов тому, чей беспилотник долетит и приземлится на Красной площади в Москве во время парада 9 мая. "Возможно, это был первый тест", — предположила Франке.

Взрыв двух беспилотников над Кремлем

В ночь на 3 мая два беспилотных летательных аппарата взорвались над куполом Сенатского дворца, где находится рабочая резиденция президента России в Кремле. Официально российские власти обвинили в случившемся украинские спецслужбы. В пресс-службе Кремля заявили, что расценивают атаку как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента". Официальный Киев отверг причастность к удару.

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. То, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", — прокомментировал инцидент пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.