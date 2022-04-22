Евросоюзу не стоит затягивать до бесконечности в введением централизованного эмбарго на нефть из РФ. Такое мнение в пятницу, 22 апреля, в интервью агентству Reuters высказала профессор Мюнхенского института экономических исследований ifo, руководящая в нем центром изучения энергетики, климата и природных ресурсов6 Карен Питтель (Karen Pittel).
По ее словам, "дополнительное время позволит России найти других покупателей", в то время как оплата из ЕС за поставки сырья будет продолжать поступать Москве. Кроме того, стимулы в государствах Евросоюза готовиться к остановке прокачки со стороны Москвы начнут ослабевать, считает эксперт.
"Государство должно оказать поддержку бедным домохозяйствам"
В то же время пауза, которую взял Брюссель, позволит детальнее сосредоточиться на альтернативных источниках энергии, снизить спрос, а также "оптимизировать логистику энергопотоков внутри ЕС и в отдельных странах" Евросоюза, убеждена она.
Карен Питтель также констатировала, что текущие высокие цены на энергоносители, с одной стороны, служат сигналом потребителям и предприятиям "о необходимости использовать меньше энергии", с другой, по словам эксперта, - в подобных рыночных условиях домохозяйствам с низким уровнем дохода необходима поддержка от государства.
Шольц против резкого эмбарго на газ
Ранее, 7 апреля, Европарламент призвал Совет Евросоюза "ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, целиком отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), в свою очередь, в интервью Der Spiegel отметил, что резкое введение эмбарго на газ не остановит войну в Украине, а приведет к серьезному экономическому кризису и потере миллионов рабочих мест в европейском сообществе.
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