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Прекращение поставок газа из России чревато катастрофическими последствиями для экономики, заявила советник правительства ФРГ. Устранить ущерб удастся лишь с большим трудом, полагает Ламия Мессари-Беккер.
Эксперт: Прекращение поставок газа из России станет катастрофой для экономики ФРГ
© Reuters / Scanpix

Прекращение поставок природного газа из России будет чревато катастрофическими последствиями для экономики Германии, предупредила Ламия Мессари-Беккер (Lamia Messari-Becker), которая консультирует правительство ФРГ по вопросам строительства и энергетики. "Если остановятся базовые отрасли промышленности, возникнет эффект домино, который будет уже невозможно остановить и можно будет исправить лишь с большим трудом", — заявила эксперт агентству dpa в интервью, обнародованном в пятницу, 1 апреля.

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В качестве примера Мессари-Беккер указала на строительную промышленность, которая, по ее словам, "в решающей степени" зависит от таких нуждающихся в газе отраслей, как химическая, сталелитейная и цементная промышленность. "В строительной отрасли пострадали бы почти полмиллиона рабочих мест", — отметила она, сославшись на данные Федерального статистического ведомства.

Под угрозой — социальная рыночная экономика

Эксперт призвала политиков "мобилизовать без идеологии все национальные резервы" и при необходимости рассмотреть вопрос о продлении срока эксплуатации таких обычных электростанций, как угольные. Это "в любом случае уместнее, чем ставить под угрозу социальную рыночную экономику, строившуюся на протяжении десятилетий", подчеркнула Ламия Мессари-Беккер.

По ее словам, главная цель заключается в том, чтобы любыми средствами избежать ситуации, при которой из-за нехватки газа придется выбирать, какие предприятия снабжать топливом, а какие — нет. Такой выбор станет неизбежным, если в Германии активируют режим чрезвычайной ситуации в газовой сфере, пояснила она.

Правительство ФРГ на этой неделе уже активировало режим раннего предупреждения ЧС. Это произошло на фоне требований России перевести платежи за поставляемый в ЕС природный газ с евро и долларов на рубли.

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Deutsche Welle
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