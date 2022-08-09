Эксперт: Чрезвычайный план ЕС поможет снизить цену на газ

Глава Федерального агентства по сетям в Бонне (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) приветствовал вступление в силу чрезвычайного плана Евросоюза по сокращению потребления природного газа. "Если все страны Европы будут экономить газ, то это может стабилизировать цену, возможно, даже снизить ее и обеспечить достаточное количество газа, чтобы мы благополучно пережили осень и зиму", - заявил он во вторник, 9 августа, в эфире телеканала ZDF.

Чрезвычайный план ЕС, который во вторник вступил в силу, предусматривает, что все страны Евросоюза добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа до марта следующего года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период. Цель такой меры - снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. На фоне войны России против Украины "Газпром" уже резко снизил объем поставок этого сырья в европейские страны.

По подсчетам Европейской комиссии, страны ЕС должны в общей сложности сэкономить 45 млрд кубических метров газа. Германия должна сократить свое потребление газа примерно на 10 млрд кубометров, чтобы достичь цели в 15 процентов. Мюллер, однако, настаивает на сокращении потребления на 20 процентов, поскольку это тот показатель, который "нужен BNetzA, чтобы мы благополучно пережили эту и следующую зиму". При этом он не считает хорошей идеей переход на отопление электричеством, так как, по его словам, даже в условиях роста цен на газ это намного дороже обычного отопления.