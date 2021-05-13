Экспансия "Спутника": где производят и уже используют российскую вакцину от коронавируса

РФПИ планирует в 2021 году обеспечить "Спутником" 700 млн человек за рубежом, об этом еще в сентябре прошлого года заявлял глава фонда Кирилл Дмитриев.

Однако пока вакцины произведено гораздо меньше. "Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 млн доз вакцины", - говорил 19 апреля разработчик "Спутника" Денис Логунов.

В России вакцинация идет медленно. "У нас 21,5 млн человек уже получили прививки, результаты очень хорошие по стране", - заявил 10 мая президент Владимир Путин. Он не уточнил, сколько компонентов вакцины они получили. В эту среду, 12 мая, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вакцину получили уже свыше 24 млн человек.

Их поправила вице-премьер Татьяна Голикова. "Это 24 миллиона визитов, то есть 24 миллиона использованных доз вакцины. У нас более 14 миллионов (привиты) первым компонентом и, по-моему, 10 [миллионов] почти - двумя компонентами", - сказала Голикова.

По данным сайта gogov.ru, за прошедшую неделю темпы вакцинации в России снизились примерно до 140 тысяч человек в день. На то, чтобы привить хотя бы половину населения страны, такими темпами уйдет почти полтора года. Мишустин в среду говорил о необходимости проведения информационной кампании о вакцинации, чтобы больше людей шли на прививки.

Однако еще в марте ускорить кампанию было сложно из-за того, что не во все регионы вакцины поставлялись своевременно.

Осенью прошлого года президент Путин говорил о нехватке "железа" для производства вакцины. В феврале проблему производственных ограничений признавал и Дмитриев.

Однако уже весной позиция властей поменялась: они говорят, что в России производится достаточно доз для внутреннего рынка и даже есть избыток вакцины.

Об этом, например, заявил Путин на встрече в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский президент объяснил это тем, что "не все сразу хотят прививаться".

Позже в РФПИ уточнили, что российские производственные площадки будут подключаться на экспорт, когда массовая вакцинация в России закончится. По словам Кирилла Дмитриева, сейчас главная задача - вакцинировать максимальное количество россиян.

РФПИ в последние месяцы все чаще отчитывается о новых соглашениях на поставки "Спутника", а также о заключенных контрактах на производство. Вакцина пока не одобрена европейским регулятором, а в нескольких странах, включая Бразилию и Словакию, с поставками произошли крупные скандалы.

С кем договорился РФПИ о производстве вакцины?

РФПИ публикует пресс-релизы о своих контрактах с другими странами, но обычно не раскрывает большинство деталей соглашений или контрактов. Би-би-си изучила сообщения фонда, а также местных СМИ о подобных контрактах.

"Текущие договоренности позволят РФПИ и партнерам произвести до конца года объем препарата, достаточный для вакцинации более 800 млн человек", - сообщили в фонде в ответ на запрос Би-би-си.

Согласно данным фонда на 5 апреля (туда включены не все страны, с которыми РФПИ договорился о производстве), за рубежом произведут более 1,1 млрд доз вакцины для 550 млн человек.

После этого РФПИ объявил о заключении еще нескольких соглашений, по двум из которых известны объемы производства - это контракт с китайской Hualan Biological Bacterin на 100 млн доз (50 млн комплектов) и контракт с египетской Minapharm на 40 млн доз (20 млн комплектов). Соответственно, на данный момент известно о заключении соглашений на производство 1,24 млрд доз для 620 млн человек.

Самой крупной площадкой зарубежного производства "Спутника" станет Индия. К лету более 60% всего производства вне России будет приходиться на эту страну, рассказывал "Известиям" посол республики в РФ Венкатеш Варма.

РФПИ заключил контракты с пятью индийскими компаниями: Hetero, Gland Pharma, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Panacea Biotec. Суммарный объем производства составит 426 млн комплектов в год. Клинические испытания вакцины в стране проводит Dr Reddy's Laboratories.

Заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса страна одобрила 12 апреля, когда там резко возросло число новых случаев коронавируса и ситуация с заболеваемостью и смертностью стала катастрофической. Кремль сообщал, что производство "Спутник V" в Индии начнется в мае.

Одним из первых соглашений о производстве "Спутника" за рубежом стал контракт с южнокорейской компанией GL Rapha (впоследствии, в середине апреля 2021 года, РФПИ подписал контракт с еще одной корейской компанией - ISU Abxis). В Южной Корее российскую вакцину начали производить в 2020 году.

Сообщалось, что в этой стране планируется произвести 650 миллионов доз для экспорта в другие страны. "Мы ожидаем завершения процедуры валидации [центром Гамалеи] и начала экспортных поставок в конце мая - начале июня. У нас уже всё готово, производство набирает обороты, и как только придёт одобрение, мы сразу сможем начать отгрузки", - сказал РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ён. Точные схемы поставок, по его словам, пока не определены. Приоритеты будет определять заказчик в лице РФПИ.

У РФПИ также есть три контракта с китайскими компаниями TopRidge Pharma, Shenzhen Yuanxing Gene-tech и Hualan Biological Bacterin Inc. на 50 млн, 30 млн и 50 млн комплектов соответственно. Производство здесь пока не начиналось.

В конце апреля сообщалось о заключении контракта на производство с египетской компанией Minapharm и ее берлинской дочерней компанией ProBioGen AG. Там планируется произвести более 40 млн доз в год, передача технологии ожидается в третьем квартале 2021 года.

Еще один контракт заключен с бразильской Uniao Quimica. Объемы производства пока не уточнялись.

Индия, Китай, Южная Корея и Бразилия станут основными поставщиками вакцины по экспортным контрактам, заявлял Дмитриев. Всего РФПИ заключил соглашения на зарубежное производство с 15 компаниями из 10 стран, сообщал фонд.

"Спутник V" также будет производиться или уже производится в Беларуси, Казахстане, Иране, Аргентине, Турции, Египте, Сербии и Италии.

В Италии РФПИ подписал контракт с компанией Adienne Pharma & Biotech, которая будет ждать решения европейского регулятора. Коммерческие партии поступят на рынок не ранее конца 2021 года, уточнял основатель компании Антонио Ди Наро.

Еще в нескольких странах производство вакцины пока только обсуждается.

О готовности производить "Спутник" сообщали шведские компании. Производство вакцины хотели бы наладить у себя власти Армении, Венесуэлы, Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира, Мексики и Бангладеш.

14 марта Кирилл Дмитриев сообщил, что РФПИ достиг соглашений с компаниями из Испании, Франции и Германии. Подробности этих соглашений не уточнялись.

Российское производство как минимум до лета будет ориентировано исключительно на внутренний рынок, говорил изданию Financial Times Кирилл Дмитриев. В июне, когда потребности внутри страны будут закрыты, возможны поставки на экспорт, отмечал он.

"Возможно, часть вакцин, которая будет производиться другими странами, будет поставляться на российский рынок. Производство в других странах важно, чтобы удовлетворить спрос других стран, поэтому, например, то, что мы будем производить в Индии, будет поставляться как в Индию, так и в ряд других государств. То, что будет производиться в Бразилии, - в Бразилию и в другие страны Латинской Америки", - заявлял Дмитриев.

Что с экспортом вакцины?

Помимо контрактов на производство вакцины РФПИ также регулярно отчитывается о том, что достигнута договоренность о ее продажах. Фонд опять же не раскрывает деталей контрактов или того, где будет произведена вакцина, которая поставляется в конкретную страну.

"Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" получила регистрацию уже в 64 странах, из которых уже свыше 40 стран получили первые поставки препарата и начали его применение", - говорится в ответе РФПИ на запрос Би-би-си.

В конце апреля стало известно, что до октября этого года 50 млн доз "Спутника" закупит Турция. Также заключены договоренности о производстве вакцины в этой стране компанией Viscoran İlaç на нескольких предприятиях. Поставки из России ожидаются в течение полугода, а первая партия - уже в мае.

В декабре прошлого года турецкие СМИ со ссылкой на слова главы минздрава Турции сообщали, что в стране отказались от закупок российской вакцины из-за того, что препарат якобы не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики (GLP). Позже в ведомстве сказали, что турецкие специалисты начали токсикологическое исследование вакцины. Еще до его завершения, в конце марта, стало известно о начале переговоров о поставках. В середине апреля глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что получены хорошие промежуточные результаты испытаний. В конце апреля Турция объявила о закупке 50 млн доз "Спутника".

Договоренности о поставках и производстве в Турции, как и в Индии, совпали с сильно увеличившимся числом заболевших и умерших в стране. В середине апреля Россия ограничила полеты в Турцию, а 29 апреля уже сама Турция ввела локдаун. В майских телефонных переговорах лидеры стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган выразили надежду, что договоренности помогут в том числе восстановить туризм.

Самый последний из скандалов - это претензии к качеству вакцины со стороны Бразилии. В стране одобрили производство "Спутника" на своей территории, но в то же время запретили его импорт, так как, по данным бразильского Агентства санитарного надзора (ANVISA), эксперты якобы нашли в лотах "живой" аденовирус, который якобы может размножаться. Бразильские эксперты сделали такой вывод из документации, предоставленной Россией. В РФПИ опровергли заявления экспертов. Там заявили, что центр Гамалеи подтвердил отсутствие способного к репликации аденовируса во всех лотах произведенной вакцины.

До этого подобные претензии возникли у Словакии. Власти страны 8 апреля заявили, что полученный ими вариант вакцины "Спутник" отличается от того, который сейчас исследует ЕМА и результаты исследования которого опубликованы в журнале Lancet. В марте в страну поступило 200 тысяч доз вакцины, что вызвало в стране политический скандал и в итоге привело к отставке премьера Игоря Матовича и всего кабинета правительства. Министры обвинили Матовича в заключении сделки с Россией за их спинами. Глава словацкого МИДа заявил, что премьер поддался российскому "орудию гибридной войны" и поставил под сомнение работу Словакии с ЕС.

В РФПИ попросили Словакию вернуть партию вакцины, чтобы использовать ее в других странах. Фонд объяснил свою просьбу многочисленными нарушениями контракта. Новость о разнице между поставленной вакциной и изначальной в РФПИ назвали фейковой. Там заявили, что не против публикации Словакией договора о закупке препарата, чтобы разрешить спорную ситуацию.

Словацкий минздрав отчитался в начале мая о том, что получил от венгерского партнерского ведомства информацию об успешном завершении исследований образцов российской вакцины из партии, полученной Братиславой.

"После [получения] отличных результатов испытаний "Спутника V" в сертифицированной лаборатории OMCL в Венгрии и после трех месяцев всевозможных препятствий в ближайшие дни приближается начало вакцинации "Спутником V" и в Словакии. На выходных я договорился с российской стороной о том, что после тестирования вакцины в зарегистрированной лаборатории OMCL они согласны начать вакцинацию", - написал в "Фейсбуке" Игор Матович, который сейчас занимает должность вице-премьера и министра финансов. Однако позже министерство здравоохранения страны оговорилось, что у него нет информации о начале вакцинации.

Заранее "прощупывать почву" на фоне дефицита вакцин, несмотря на отсутствие одобрения "Спутника" европейским регулятором, начала не только Словакия. Первой в Европе так сделала Венгрия. Там заключили контракт на 2 млн доз, первые из которых начали поступать в страну уже в феврале. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Russia Today говорил, что власти страны "подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того чтобы смотреть только на Запад". На днях страна сообщила о получении последней партии в рамках контракта.

"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру экспертизы в Европейском медицинском агентстве (ЕМА), которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Если вакцину одобрит это агентство, то европейские страны смогут беспрепятственно размещать заказы на нее и организовывать производство. На данный момент закончен первый этап проверки, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в Совете Федерации.

"У нас завершился первый этап по экспертизе Европейского медицинского агентства. Ждем отчета и готовимся к инспекции на производственной площадке", - сказал глава минздрава. Ранее сообщалось, что эксперты EMA прибыли в Россию для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний "Спутника".

7 апреля издание Financial Times сообщило, что ЕМА проверяет соответствие испытаний вакцины принципам надлежащей клинической практики, а именно - этическим стандартам.

О своей готовности закупить "Спутник" в случае одобрения его европейским регулятором говорил канцлер Австрии Себастьян Курц. Австрия сообщала, что уже ведет переговоры о закупке одного миллиона доз российской вакцины. Также о готовности закупить вакцину после одобрения ЕМА говорили Словения и Швеция.

О планах Германии начать переговоры о закупках "Спутника" сообщили 7 апреля источники агентства Рейтер, уточняя, что окончательное решение зависит от того, предоставит ли Россия ключевые данные по вакцине ЕМА. В начале апреля Бавария заключила предварительный контракт на получение 2,5 млн доз российской вакцины при условии ее одобрения европейским регулятором, об этом заявил немецкий региональный лидер Маркус Зедер. "Помимо возможности импорта вакцины напрямую из России компания R-Pharm должна также создать собственную производственную линию в Баварии", - сказал он. Правительство Германии неоднократно заявляло, что хочет подождать одобрения ЕМА, прежде чем вступать в переговоры о закупках.

На прошлой неделе немецкое издание Bild назвало сделку между Россией и Германией по закупке "Спутника" "мертвой". Источники издания предположили, что переговоры по поставкам затягиваются, так как Россия якобы не сможет поставить вакцину в июне-июле из-за нехватки сырья, а потом вакцина будет уже не нужна.

"Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и другие вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", - заявили в РФПИ. Переговоры с Германией о закупке вакцины продолжаются, заявили в фонде, и "вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны".

Некоторый раскол относительно "Спутника" между региональными и федеральными властями произошел и во Франции. В середине апреля примеру Маркуса Зедера последовал глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье. Он заявил, что сделал предзаказ на "Спутник" в количестве 500 тысяч доз. Во французском МИДе раскритиковали это решение и назвали его "безответственным", поскольку оно "создает риски неравенства в обеспечении регионов вакциной".

Зачем России продвигать вакцину?

"На кону стоят очень большие деньги - почти 1 трлн долларов, потому что ясно, что ситуация с эпидемией еще будет длиться какое-то время, - так ситуацию на мировом рынке описывает источник Би-би-си в фармпромышленности. - Таких денег в последние годы в фарме никогда не было".

Как раз борьбой за этот рынок и можно объяснить такую масштабную экспансию "Спутника", особенно с учетом ограниченных мощностей внутри страны. "Сейчас развернулась целая гонка за эти мощности [по производству] за рубежом", - говорил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, рассказывая о первых контрактах России на производство "Спутника" вне страны.

В регистрационном удостоверении "Спутник V" в России производителями числятся шесть компаний: "Биннофарм", "Генериум", "Р-Фарм", "Биокад", "Лекко" и "Фармстандарт". В качестве производителя и контролера качества указан разработчик "Спутника" - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Институт Гамалеи максимально может производить 5 млн доз в месяц, завод "Р-Фарм" совместно с правительством Москвы - 10 млн доз ежемесячно, у "Генериума", "Биокада" и "Биннофарм" такие же параметры (10 млн в месяц), рассказывал ранее в беседе с Би-би-си председатель совета директоров Ruthenium Global Pharma Fund Дмитрий Рейхарт. Мощность заводов уфимского "Фармстандарта", согласно открытым источникам, составляет около 19 млн доз вакцины в месяц. "Лекко" во Владимирской области принадлежит этой же компании.

"В совокупности получается, что больше 40 млн доз можно будет получать в месяц. На эти цифры выйдут, полагаю, к осени. Сейчас идет речь о том, чтобы к маю в совокупности достичь производства 15 млн доз на этих четырех производствах, плюс институт Гамалеи", - говорил в марте в беседе с Би-би-си Рейхарт.

Глава минпромторга Денис Мантуров в конце марта сообщал, что Россия в первом полугодии 2021 года планирует выпустить более 80 млн доз вакцины. "По плану в марте должно быть произведено 12,5 млн комплектов вакцины, в апреле рассчитываем выйти на 17 млн и далее продолжать наращивать объемы, чтобы по итогам полугодия наработать свыше 80 млн двух компонентов доз", - сказал он.

"Все собственные потребности для внутреннего потребления российское правительство контролирует очень четко. Члены нашей ассоциации, которые производят вакцины, ориентированы в первую очередь на работу с внутренними потребителями. На внешний рынок идет некая "промо-партия", которая продвигает саму технологию. А экспорт технологий - это общемировая практика", - так объясняет действия российских властей председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов.

Еще одна причина роста экспорта - это попытки вывести российскую фармацевтическую промышленность на международный рынок.

"Есть ли у России шансы выйти на международный рынок вакцин в целом? Если это не страны ОЭСР, то есть, конечно. Там нет строгих требований. В странах, входящих в ОЭСР, пока что никаких шансов на это нет, пока Россия не вступит в ICH и пока у нас не будет действовать такое законодательство, чтобы обеспечить схожий уровень качества", - говорит руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

История с международной экспансией "Спутника", скорее всего, будет единичной, считает Ясный, так как по остальным российским вакцинам от коронавируса даже не пытаются проводить масштабные исследования. "По "Спутнику" постарались лучше, но пока недостаточно, судя по тому, что его пока не одобрила ВОЗ и Евросоюз", - говорит он.

С ним не согласен Наумов. Для России эта экспансия означает, что она становится частью глобального лекарственного рынка, уверен эксперт. "До этого мы не могли надеяться на что-то, потому что в "большой фарме" в Евросоюзе и других регионах есть очень жесткие барьеры, которые регулируют доступ новых лекарственных средств. Сейчас мы понимаем, что "Спутник" нам открыл новые орбиты", - говорит он.

Есть ли политические причины?

"Вакцинная дипломатия" относительно "Спутника" стала темой одной из статей издания New York Times. Газета пишет о том, что вакцина стала "яблоком раздора" среди европейских стран. Например, категорически отказываются от закупок "Спутника" Литва и Польша. Россия "использует ее в политических целях", заявил в апреле глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Говорят, что "Спутник" хорош, но Путин вместо того, чтобы прививать своих граждан, предлагает его миру в качестве гибридного оружия, чтобы разделять и властвовать. Это не новость и это плохо для человечества", - написала в "Твиттере" премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

ЕМА в марте пришлось извиниться перед разработчиками "Спутника" за высказывание о вакцине. Председатель правления ЕМА Криста Виртумер-Хохе в эфире австрийского телеканала ORF на вопрос, стоит ли Австрии одобрять применение "Спутника V" до разрешения EMA, рекомендовала этого не делать, говоря о недостатке данных о вакцине. "Это в чем-то похоже на русскую рулетку", - сказала она.

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы [начатой в ЕМА]", - отреагировали в "Твиттере" "Спутника".

Виртумер-Хохе позже сказала, что "сожалеет, что ее высказывание было понято противоречиво". "Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой "русская рулетка" касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным", - разъяснили в ведомстве.

В сообщении дипломатической службы Евросоюза, опубликованном в апреле, говорится о том, что Россия продолжает "активно продвигать вакцину собственного производства по всему миру". "Так называемая "вакцинная дипломатия" следует логике гегемонии и сочетается с усилиями по дезинформации и манипуляциями с целью подорвать доверие к западным вакцинам, институтам ЕС и западно-европейским стратегиям вакцинации", - считают в ведомстве.

"Прокремлевские СМИ, включая официальный аккаунт "Спутника" в "Твиттере", пытались подорвать доверие общества к ЕМА и поставить под сомнение его процедуры и политическую беспристрастность. Посеяв недоверие к ЕМА, прокремлевские участники дезинформации стремятся подорвать и фрагментировать общеевропейский подход к обеспечению поставок вакцин", - говорится в сообщении.

В то же время в официальном аккаунте "Спутника" постоянно подчеркивается противоположный месседж: там говорится о "кампании по дискредитации "Спутника V" в европейских СМИ".

"Активное продвижение вакцин - это желание доказать конкурентоспособность России", - говорит политолог Константин Калачев. "Поскольку наше руководство постоянно увлечено геополитическими играми, ему нужно постоянно доказывать, что мы не хуже, а лучше других", - поясняет он. Продвижение вакцины - лишь один из способов доказать, что та роль, которую Россия пытается играть в мире, закономерна. Это обусловлено тем, что Россия себя считает ведущей державой не только с военной, но и с культурной, научной и любой другой точки зрения.

"Это часть нынешнего внешнеполитического дискурса, в котором Россия пытается играть роль конкурента Запада, это в каком-то смысле проекция советской политики и тех усилий, которые прилагал когда-то СССР для доказательства своего преимущества, на современную ситуацию. СССР запускал человека в космос первым, а Россия первой объявляет о создании вакцины против ковида. Это звенья одной цепи", - говорит Калачев.

Большие поставки вакцины за рубеж Калачев объясняет тем, что в России мало желающих привиться. "Возможности для поставок определяются и емкостью внутреннего рынка. Нельзя сказать, что власть прилагает сверхусилия, чтобы кампания [по вакцинации] шла быстрее и активнее", - говорит политолог. "То, что нет ажиотажного спроса, помогает российским властям заниматься экспортом вакцины". Спроса на вакцину нет в том числе из-за мягкой политики в отношении сложной эпидемиологической ситуации и отсутствия локдаунов, поясняет он.