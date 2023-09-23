Экс-вагнеровца задержали при попытке бежать из Норвегии в РФ

Экс-наемник ЧВК " Вагнер " Андрей Медведев, который в начале 2023 года покинул Россию и попросил убежища в Норвегии, был задержан во время попытки пересечь границу и попасть обратно в Россию, сообщает местное издание The Barents Observer в субботу, 23 сентября.

Медведева задержали в пятницу в Гренсе-Якобсэльве – заброшенном поселке на границе с Россией, откуда он в темноте пытался попасть на Кольский полуостров. Местная полиция подтвердила журналистам, что задержали мужчину, не сообщив его личных данных. Как пишет The Barents Observer, за несколько часов до попытки пересечь границу он поделился своими планами с журналистом издания.

"Он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным. Он пояснил, что верит, что его скоро экстрадируют в Украину и что возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой", – пишет The Barents Observer. Как подчеркивает издание, в июне и июле Медведев утверждал, что не планирует возвращаться в Россию. В мае Медведев в видеообращении заявлял о таких планах, однако затем удалил видео.