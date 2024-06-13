Экс-сотрудницы SpaceX обвиняют Маска в домогательствах

Заявительницы утверждают, что Маск лично распорядился уволить их, когда они написали открытое письмо о том, что в компании SpaceX происходят сексуальные домогательства, а поведение Маска в публичной сфере является „частым источником отвлечения внимания и смущения“.

В чем обвиняют Маска бывшие сотрудницы SpaceX

Илон Маск управляет компанией „в темные времена“, говорится в иске. „Он относится к женщинам как к сексуальным объектам, которые оцениваются по размеру бюстгальтера, заваливает сотрудников непристойными сексуальными шутками и предлагает тем, кто бросает вызов атмосфере „зверинца“, искать работу в другом месте, если им это не нравится“, - заявили женщины.