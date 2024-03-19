Экс-солдату бундесвера предъявили обвинения в шпионаже на РФ

По данным ведомства, с мая 2023 года Томас Х. по собственной инициативе обращался в генеральное консульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал им сотрудничество, а затем выдал служебную информацию для ее последующей передачи одной из российских спецслужб. Конкретно бывший солдат обвиняется в шпионаже и нарушении служебной тайны. Высший земельный суд в Дюссельдорфе примет решение об открытии судебного производства.