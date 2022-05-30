Незадолго до попытки выезда, которая в итоге оказалась успешной, Порошенко обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому, сообщив, что его пригласили на саммит ЕНП, и призвав сохранять единство на фоне внешней угрозы.

"Именно там будут формироваться решения, среди прочего, и о перспективе усиления санкционного режима против России, и о механизме послевоенного восстановления Украины, и о возможности предоставления нашему государству статуса кандидата на членство в Евросоюзе", - написал Порошенко в своем "Фейсбуке".

"На фоне внешней угрозы чрезвычайно важно сохранять единство и скоординированность наших усилий, избегать каких-либо внутренних противоречий и совместно работать на всех возможных международных площадках, а особенно таких весомых, как Европейская народная партия, - говорит Порошенко. - При такой ясности в целях и месседжах - в чьих интересах останавливать меня на границе?"

27 мая украинские пограничники на границе с Польшей не пропустили Порошенко в первый раз. На следующий день он попытался пересечь границу снова - но с тем же результатом.

Позже выяснилось, что бывшего президента не выпустили из страны, поскольку не сработал QR-код на подписанном спикером Верховной рады распоряжении о зарубежной командировке.

В партии Порошенко заявили, что пограничники объяснили свои действия тем, что тот "предоставил не все документы". "Европейская солидарность" также сообщила, что Порошенко был составе украинской делегации, отправлявшейся на заседание Парламентской ассамблеи НАТО, и эта поездка была согласована с руководством парламента.

При этом "Европейская солидарность" назвала ситуацию на границе "позорной историей по заказу действующей власти". "Неужели "лидер свободного мира" не понимает, что блокирование оппозиции - это слишком опускает его самого?" - написала представитель "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Украинская пограничная служба инцидент официально не комментировала.

В условиях военного времени из Украины запрещено выезжать всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако для нескольких категорий граждан делается исключение.

В чем обвиняют Порошенко и о чем рассказал Медведчук

Уголовное дело о госизмене против Петра Порошенко было возбуждено в прошлом году. По версии обвинения, экс-президент в очень суровую для Украины зиму 2014-2015 годов настоял на том, чтобы разорвать контракт о поставке угля с ЮАР и заключить новый - на поставки из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Формально договор заключили с предприятиями с киевским адресом. Но, настаивает обвинение, наличные деньги за уголь шли лидерам сепаратистов и, таким образом, Порошенко участвовал в финансировании "террористических организаций".

Адвокаты Порошенко и сам он это обвинение категорически отвергают. По их словам, президент лишь дал поручение наладить поставки угля и не вникал в детали.

Кроме того, контракт дал шахтерам работу - и они не присоединились к вооруженным "ополченцам". Наконец, во всей этой схеме адвокаты не видят самого факта преступления по инкриминируемой Порошенко статье - он действовал во благо своей страны, а не во вред.

Порошенко настаивал на том, что его преследование - политическое и его организовал действующий президент Владимир Зеленский, чтобы не проиграть выборы в 2024 году.

В начале этого года Печерский суд Киева решил не арестовывать пятого президента Украины Петра Порошенко, а отпустил его под личное обязательство по первому требованию явиться в суд или на допрос.

При этом, согласно решению суда, Порошенко был обязан не отлучаться из Киевской области и сдать на хранение паспорта для выезда за границу. В мае украинская миграционная служба отказалась сообщить, вернули ли Порошенко документы.

23 мая Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором задержанный бизнесмен, политик и кум президента России Виктор Медведчук рассказывал о подробностях вывода из государственной собственности части нефтепровода "Самара - Западное направление" и закупок угля в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

При этом Медведчук дал показания против Порошенко, который, по его словам, руководствуясь собственными интересами, принимал участие в приватизации нефтепровода.

Сам Порошенко все обвинения отрицает и считает их политическим преследованием.