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Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума приговорен к 15 месяцев тюремного заключения. Во вторник, 29 июня, Конституционный суд в Йоханнесбурге признал бывшего главу государства виновным в отказе явиться в суд.
Jacobas Zuma
Jacobas Zuma
© Reuters / Scanpix

Зума, занимавший пост президента ЮАР с 2009 года и в начале 2018-го вынужденный уйти в отставку из-за обвинений в коррупции, не выполнил свое обязательство явиться в суд. Он должен был в течение пяти дней прийти в полицейский участок в Йоханнесбурге или своем родном городе Нкандла. Приговор является первым случаем в ЮАР, когда бывший президент страны приговорен к тюрьме.

Джейкоб Зума обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. В случае признания его виновным в рамках этого дела ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет и крупный штраф.

Первое расследование по подозрению в коррупции в отношении Зумы было начато в 2005 году, когда он занимал пост министра экономики провинции Квазулу-Наталь и был вторым лицом правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК). За ним последовали еще множество аналогичных дел, часть из которых была закрыта.

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Deutsche Welle

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