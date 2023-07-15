15 июля 2023 г. 11:32

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума находится в России на лечении

 
bbcrussian.com
Jacobas Zuma
Jacobas Zuma
ФОТО: Reuters / Scanpix
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума на прошлой неделе приехал в Россию в связи с состоянием здоровья, сообщили представители его фонда.

«Он вернется в страну, как только его врачи закончат лечение», — говорится в заявлении.

Это заявление было сделано на следующий день после того, как Конституционный суд оставил в силе решение о том, что Зума был незаконно освобожден условно-досрочно по состоянию здоровья в сентябре 2021 года.

Он был выпущен из тюрьмы, отбыв менее восьми недель из 15-месячного срока.

Зума, которому сейчас 81 год, был заключен в тюрьму за то, что не явился на расследование дела о коррупции во время своего президентства.

Он был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в 2018 году после девяти лет пребывания в должности, но неоднократно утверждал, что стал жертвой политического заговора.

Мзванеле Маньи, пресс-секретарь Фонда Джейкоба Джи, заявил, что информация о поездке Зумы в Россию обнародуется из-за слухов в СМИ.

«Хотя поездка была частной, она не была секретом, как ошибочно заявлялось», — сказал он, добавив, что Зума и его сопровождающие летели «коммерческим рейсом, где было полно пассажиров».

Он не уточнил, когда бывший президент вернется в Южную Африку. «Фонд желает своему патрону крепкого здоровья и благополучного возвращения домой, когда бы врачи его ни выписали», — говорилось в заявлении.

В конце прошлой недели Джейкоб Зума принимал участи в конференции в Зимбабве по углеродным кредитам, где представлял белорусскую компанию.

Неясно, вернется ли бывший южноафриканский лидер в тюрьму после решения Конституционного суда.

Тюремная служба обратилась в суд за разрешением обжаловать ранее принятое решение о его возвращении в тюрьму. Ее представители заявили, что изучают судебное решение и прокомментируют его после обращения за юридической консультацией.

Первоначально Зума был условно-досрочно освобожден по неразглашенной медицинской причине бывшим главой тюремной службы Артуром Фрейзером, который считается союзником бывшего президента.

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Источник
bbcrussian.com
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