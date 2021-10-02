Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный после возвращения на родину, объявил в тюрьме голодовку. Об этом вечером в пятницу, 1 октября, сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с экс-главой государства в тюрьме города Рустави, где тот находится.

"Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Силу против него не применяли, обращение с ним было удовлетворительным, в медпомощи он не нуждается. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку", - рассказала Ломджария.

Как пояснила грузинский омбудсмен, Саакашвили считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными, а себя - политическим заключенным. Ломджария также сообщила, что Саакашвили как гражданин Украины добивается встречи с консулом этой страны. В то же время она отметила, что Саакашвили не обсуждал с ней возможность экстрадиции в Украину.

МИД Украины окажет поддержку Саакашвили как гражданину Украины

"Саакашвили - наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром... представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии телеканалу "Дом".

Между тем тбилисская полиция раскрыла некоторые детали задержания экс-президента Грузии. Михаил Саакашвили был задержан 1 октября на одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси, сообщил в субботу на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. По его словам, правоохранители получили оперативные данные, после чего провели спецоперацию по задержанию "в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации".

Задержан также хозяин квартиры, в которой скрывался Саакашвили. "МВД начало расследование по факту незаконного пересечения границы Саакашвили по статье 344 УК", - заявил Челидзе.

Михаила Саакашвили вернулся "защищать свободу"

Михаил Саакашвили был задержан вскоре после того, как он выложил в соцсетях видеоролики о своем возвращении на родину. При задержании экс-президент не оказывал сопротивления и широко улыбался, когда его вели в наручниках.

Саакашвили вернулся в Грузию в связи с проведением местных выборов 2 октября, чтобы, как он выразился "защищать свободу". Он призвал сторонников голосовать против партии власти, а 3 октября собраться на площади Свободы в Тбилиси.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии два срока с 2003 по 2013 годы. После свержения он перебрался в Украину, где занимал различные должности, в том числе пост губернатора Одесской области.

Дела против Саакашвили

В Грузии Саакашвили является фигурантом целого ряда уголовных дел. Он был заочно осужден Тбилисским судом по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он получил три года лишения свободы, а по второму - шесть.

Помимо этого, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела еще рассматриваются судами, приговоры пока не вынесены. Теперь в отношении Михаила Саакашвили возбуждено и дело о незаконном пересечении границы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. По ее словам, бывший президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию, и она не помилует Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима". В Москве заявили, что Кремль не интересует судьба Саакашвили.