Он был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.

Парижский апелляционный суд также постановил, что Саркози может избежать тюрьмы и провести год заключения дома, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет. Ему было запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела - о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.

Адвокаты Саркози обжаловали решение, и пока суд рассматривал аппеляцию, бывший президент находился на свободе.

Это одно из нескольких коррупционных дел, связанных с бывшим президентом. Сам Саркози отрицает какие бы то ни было правонарушения.

В начале мая прокуроры потребовали, чтобы он предстал перед судом в связи с обвинениями в том, что правительство Ливии незаконно содействовало его президентской кампании 2007 года. Однако решение о передаче дела в суд пока не принято.

67-летний Саркози стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к тюремному заключению.

Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он проводил жесткую антииммиграционную политику и стремился реформировать экономику Франции, изрядно пострадавшую от мирового финансового кризиса.