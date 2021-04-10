Бывший премьер-министр Португалии Жозе Сократеш предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег и подделке документов. Еще несколько пунктов обвинения, в том числе в коррупции, которые запросила прокуратура, суд в Лиссабоне не принял к рассмотрению за отсутствием доказательств и истечением срока давности, сообщают в субботу, 10 апреля, португальские СМИ.
Аргументы, использованные прокуратурой для обвинения в коррупции, суд резко раскритиковал, назвав их основанными на выдуманных и спекулятивных умозаключениях, пишет газета Público.
Незаконное получение 34 миллионов евро
Прокурор Розариу Тейксейра обвинил Сократеша в противозаконном получении почти 34 миллионов евро. Он намерен опротестовать решение суда о недопуске остальных пунктов обвинения. За отмывание денег экс-премьеру Потругалии грозит тюремное заключение сроком от двух до 12 лет, за подделку документов - до трех лет лишения свободы. 63-летний Сократеш отвергает обвинения в свой адрес.
Социал-демократ Жозе Сократеш возглавлял правительство Португалии с 2005 по 2011 годы. Он подал в отставку, когда оппозиция в парламенте отказалась поддержать пакет жестких мер экономии, предложенный кабинетом министров. В ноябре 2014 года Сократеш был арестован по обвинению в коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Спустя девять месяцев, которые он провел в предварительном заключении, ему назначили домашний арест, который позже также был отменен.
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