Экс-"премьер" НКР Варданян задержан военными Азербайджана

Осенью 2022 года Варданян объявил, что отказался от гражданства РФ и переехал в Нагорный Карабах. В начале ноября он занял пост главы "правительства" непризнанной республики, на котором оставался до конца февраля 2023 года. Баку требовал от него покинуть Нагорный Карабах. "Чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население", - заявлял глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.