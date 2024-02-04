Экс-посол Украины в ФРГ: Шольц мог бы встретиться с Путиным

По словам Андрея Мельника, для прекращения войны против Украины требуются новые серьезные импульсы в дипломатии. "Конечно, если Путину позвонить и поинтересоваться, не будет ли он столь любезен вывести наконец свои войска, то это не поможет. Нужна хитроумная стратегия, общий знаменатель, которые, естественно, должны быть тесно согласованы и с Украиной, поскольку нам не нужен новый беззубый компромисс наподобие Минских соглашений", - подчеркнул Мельник.

Он выразил мнение, что нужны не только новые угрозы, поставки оружия Украине и санкции, но и сильные геополитические сигналы. "Россия, вероятно, не исчезнет и после этой войны. Одной из тем может стать роль России по окончании войны - Путину это не может быть абсолютно безразлично. Для этого необходимо стратегическое видение. Креативность. Мужество. И, конечно, нужно разговаривать. Да, разговор может сотворить чудо. Возможно, это лишь мои мечты, но я считаю, что сейчас следовало бы вытащить и дипломатическую дубинку. Президент Зеленский выдвинул формулу мира, на основе которой можно выстроить такую инициативу. Ведь мы сейчас почти ежедневно читаем, что Путин через каких-то посредников посылает сигналы о готовности к переговорам, о том, что он якобы хочет прекратить войну", - пояснил Андрей Мельник.