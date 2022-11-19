Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назначен заместителем министра иностранных дел Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мельник занимал должность посла Украины в Германии с января 2015 года. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении. На посту посла Украины в ФРГ Мельника сменил Алексей Макеев.

Высказывания Мельника в ФРГ и реакция на них

На фоне военного вторжения РФ в Украину дипломат многократно и резко критиковал немецких политиков за медлительность в вопросе поставок вооружений Киеву. Он не раз обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель и бывшего министра иностранных дел, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за то, что, по его мнению, именно их политика умиротворения в отношении Москвы сделала возможным нападение России на Украину.

Резкие выпады Мельника, в том числе в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца , вызывали в Германии весьма неоднозначную реакцию.

В августе Мельник попросил личной встречи с Шольцем, чтобы лично извиниться перед ним. Он также призвал Германию поддержать запрет на выдачу россиянам туристических виз. В середине октября Андрей Мельник сообщил, что покидает Германию. "Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, чистой совестью и чувством выполненного долга перед Украиной", — написал дипломат в Twitter.