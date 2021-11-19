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Лишение Курца депутатской неприкосновенности позволит продолжить расследование по выдвинутым против него коррупционным обвинениям.
Sebastianas Kurzas
Sebastianas Kurzas
© AP / Scanpix

Национальный совет Австрии в четверг, 18 ноября, единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с бывшего канцлера страны Себастьяна Курца. Это решение нижней палаты парламента позволит продолжить расследование в связи с коррупционными обвинениями в отношении политика, начатое австрийской прокуратурой в октябре 2021 года.

Экс-главу правительства Австрии и его окружение подозревают в подкупе австрийской газеты Österreich с целью публикации там положительных статей о нем и его партии, а также во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, злоупотребления совершались в период с 2016 по 2018 годы. Сам Курц решительно отвергает выдвинутые против него обвинения.

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9 октября Курц заявил об уходе с поста главы правительства Австрийской Республики. При этом он остался лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента.

Самый молодой канцлер Австрии

Себастьян Курц впервые стал канцлером Австрии в декабре 2017 года в возрасте 31 года. В мае 2019 года его правительству на фоне скандала, получившего название "Ибицагейт", правительству Курца был вынесен вотум недоверия. Тогда Курц ушел в отставку с поста канцлера, однако вернулся на этот пост по итогам досрочных парламентских выборов.

Комментируя ведущееся против него расследование, Курц заявил, что приветствует снятие с него депутатской неприкосновенности, поскольку считает, что этот шаг поможет скорейшему прояснению ситуации.

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Deutsche Welle

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