Национальный совет Австрии в четверг, 18 ноября, единогласно проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с бывшего канцлера страны Себастьяна Курца. Это решение нижней палаты парламента позволит продолжить расследование в связи с коррупционными обвинениями в отношении политика, начатое австрийской прокуратурой в октябре 2021 года.
Экс-главу правительства Австрии и его окружение подозревают в подкупе австрийской газеты Österreich с целью публикации там положительных статей о нем и его партии, а также во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, злоупотребления совершались в период с 2016 по 2018 годы. Сам Курц решительно отвергает выдвинутые против него обвинения.
9 октября Курц заявил об уходе с поста главы правительства Австрийской Республики. При этом он остался лидером Австрийской народной партии и депутатом парламента.
Самый молодой канцлер Австрии
Себастьян Курц впервые стал канцлером Австрии в декабре 2017 года в возрасте 31 года. В мае 2019 года его правительству на фоне скандала, получившего название "Ибицагейт", правительству Курца был вынесен вотум недоверия. Тогда Курц ушел в отставку с поста канцлера, однако вернулся на этот пост по итогам досрочных парламентских выборов.
Комментируя ведущееся против него расследование, Курц заявил, что приветствует снятие с него депутатской неприкосновенности, поскольку считает, что этот шаг поможет скорейшему прояснению ситуации.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсец о ценах на недвижимость: неужели мы верим в адекватность цен? (25)
Новые квартиры в Литве дорожают, поэтому многие...
Президент Литвы о беседах с Лукашенко: надо общаться и с захватчиками самолетов (42)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что беседы...
С Нового года зарплаты в Литве наличными выплачивать не будут (20)
Декабрь 2021 года – последний месяц, когда зарплаты в...
Вирус отступает? В красной зоне уже два муниципалитета (7)
Вслед за Нерингой из черной зоны в красную перешел...
В пятницу из вильнюсского сквера убрали памятник Пятрасу Цвирке (19)
В пятницу из вильнюсского сквера убрали памятник...