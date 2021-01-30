Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" являются "нападками на Россию", заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) в интервью изданию Die Rheinische Post, опубликованном в субботу, 30 января. Подобная критика не отражает мнения большинства немцев, считает экс-глава правительства.
Газопровод должен "обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения" в свете отказа от атомных и угольных электростанций, отметил Шрёдер, который после ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году стал председателем комитета акционеров Nord Stream AG, компании-оператора проекта "Северный поток", а в сентябре 2017 года был избран председателем совета директоров "Роснефти".
По словам Шрёдера, сжиженный газ, добытый методом гидроразрыва пласта (фрекинга), который США стремятся поставлять в Германию, "наносит ущерб окружающей среде, дорог и не так удобен в использовании". "В плане энергетической политики мы отрубим сук, на котором сидим, если остановим строительство", - убежден экс-канцлер.
Шрёдер уклонился от ответа на вопрос о Навальном
На вопрос издания о том, поддерживает ли он, как и его преемница на посту канцлера Ангела Меркель (Angela Merkel), требование об освобождении российского оппозиционного политика Алексея Навального, Шрёдер ответил, что "речь идет не о ежедневных дискуссиях, а о принципиальных, определяющих направление решениях". По его убеждению, в интересах Германии, чтобы Россия "развивала собственную идентичность и собственную экономическую силу". При этом экс-канцлер призвал "видеть в России не противника, а потенциального партнера".
Санкции США против судна-трубоукладчика "Северного потока - 2"
Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020-го. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. В водах Дании строительство затягивается, несмотря на разрешение Датского энергетического агентства.
Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.
Министерство финансов Соединенных Штатов в январе применило санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус". Это судно привлечено к постройке газопровода.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: мы перешли к сценарию В, можно пересматривать дальнейшие действия (30)
30 января министр здравоохранения Литвы Арунас...
Коронавирус в Литве: 718 новых случаeв, скончался 21 человек (13)
За минувшие сутки в Литве подтверждены 718 новых случаeв...
Женщине, которая не может забрать накопленные средства, банк сказал благодарить государство (4)
Женщина откладывала деньги в пенсионных фондах второй...
Читателя удивило состояние почищенной дороги: условия как в Сибири (125)
Снегопад доставил жителям Литвы немало хлопот. И...
Молодой человек пришел в Литовскую армию добровольно, но потом отказался приносить присягу (35)
Клайпедчанин Арнас Р. пошел служить в армию...