Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) снова прибыл в Москву. "Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - пояснил он в понедельник, 25 июля, корреспонденту немецкого телеканала n-tv Дирку Эммериху (Dirk Emmerich). На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шрёдер изумленно ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы". В мае Шрёдер решил отказаться от своей должности в "Роснефти", а также заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании "Газпром".

Однопартиец Шрёдера и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль (Hubertus Heil) в очередной раз отмежевался от бывшего лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - заявил он в интервью телеканалам RTL и n-tv. По его словам, действия Шрёдера не имеют отношения ни к политике правительства ФРГ, ни к партии социал-демократов. "Ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией поездок Герхарда Шрёдера в Москву", - подчеркнул Хайль, отвечая на вопрос RTL и n-tv.

Шрёдер намерен и впредь поддерживать связь с Путиным

Герхард Шрёдер, возглавлявший правительство ФРГ с 1998 по 2005 годы, в течение многих лет подвергался критике за свою работу в российских государственных компаниях и дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным. На фоне агрессивной войны, развязанной Россией в Украине, давление на него усилилось. Правда, в первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение России в Украину. "Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее. Это ответственность российского правительства", - написал Шрёдер в LinkedIn.

Тем не менее, как сообщила недавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шрёдер хочет сохранить контакт с Путиным, даже несмотря на российское вторжение в Украину. Согласно информации издания, Шрёдер заявил, что не верит в решение конфликта в Украине с помощью оружия и недоумевает по поводу поставок в эту страну вооружений.

Шрёдер лишен ряда привилегий в ФРГ

В конце мая Шрёдер как бывший канцлер был лишен в Германии некоторых привилегий. Например, бюджетный комитет бундестага принял решение о закрытии его офиса, на расходы по персоналу которого только в 2021 году из государственной казны ушло более 400 000 евро. Однако 78-летний политик по-прежнему имеет право на личную охрану и пенсию.

В СДПГ в настоящее время ведется разбирательство по поводу возможного исключения Шрёдера из партии. Вынесение решения по данному вопросу ожидается в течение ближайших трех недель.