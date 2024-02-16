Экс-информатор ФБР обвинен во лжи о Джо Байдене и его сыне

Спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) Александра Смирнова в даче ложных показаний относительно участия президента США Джо Байдена и его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. В заявлении Вайса, обнародованном в четверг, 15 февраля, говорится, что 43-летнего Смирнова задержали накануне в аэропорту Лас-Вегаса по возвращении в США из-за границы.

Согласно обвинительному заключению, Александр Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что руководство Burisma в 2015 и 2016 годах признавалось ему, что наняло сына Джо Байдена, чтобы тот "через своего отца" защищал компанию от "всевозможных проблем" в США. Смирнов также заявлял, что руководство Burisma заплатило Джо и Хантеру Байденам по 5 млн долларов, чтобы те "позаботились обо всех вопросах", связанных с расследованием в отношении компании, инициированным генпрокурором Украины.