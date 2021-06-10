Парламент Латвии разрешил Генеральной прокуратуре страны провести обыски у депутата партии "Согласие" Яниса Адамсонса, подозреваемого вшпионаже в пользу России, и заключить его под стражу. За это решение в четверг, 10 июня, проголосовали 69 депутатов Сейма, против были пять, еще четверо воздержались.

По версии следствия, бывший министр внутренних дел Латвии Адамсонс последние четыре года передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе, передает телеканал LTV. В частности, согласно документам Службы государственной безопасности (СГБ), речь идет о 43 эпизодах шпионажа. Подробности будут сообщены по окончании неотложных процессуальных действий, указали в СГБ.

Янис Адамсонс был членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имел доступа к информации, содержащей государственную тайну, отмечает информагентство LETA. В разговоре с LTV Адамсонс отверг обвинения в свой адрес, заявив, что единственные эпизоды передачи информации были его интервью. Он отметил, что его не пригласили на заседание комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, которая рассматривала вопрос его выдачи, и он не ознакомился с запросом Генпрокуратуры.