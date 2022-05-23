Экс-глава МИД Австрии уйдет из совета директоров "Роснефти"

"Пресс-служба ПАО НК "Роснефть" информирует о поступившем от госпожи Карин Кнайсль заявлении об отставке с поста члена совета директоров компании. В заявлении указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Документ также содержит отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров компании на второй срок", –– заявили в "Роснефти".

На прошлой неделе из совета директоров нефтяной компании также вышли бывший канцлер Германии Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") Маттиас Варниг. Это произошло, в том числе, на фоне того, как в Евросоюзе начали обсуждать возможность введения санкций против Шредера и Кнайсль из-за их связи с Россией.

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Кнайсль получила должность в совете директоров "Роснефти" в 2021 году. Известность в России она приобрела после того, как в 2018 году президент России Владимир Путин приехал на ее свадьбу. Во время праздника он танцевал с невестой.

Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах.