Экс-глава Еврокомиссии Юнкер не верит в скорое вступление Украины в ЕС

"Я полагаю, что по определенным причинам Украина нуждается в перспективе вступления в ЕС, но я весьма раздосадован неосторожностью многих политиков, в том числе западных, которые обещают Украине скорое присоединение к Евросоюзу. Я такого варианта не вижу", - заявил Юнкер в подкасте газеты Luxemburger Post.

"Неприемлемо просто так и по каким-то политическим причинам более высокого порядка принимать в Евросоюз страну, которая находится в состоянии войны и потому не может в полной мере раскрыть свою волю к реформам. В то же время я считаю весьма вероятным, что в долгосрочной перспективе Украина после нынешних событий войдет в Европейский Союз", - сказал Юнкер.

Бывший глава Еврокомиссии выразил обеспокоенность по поводу российской агрессивной войны против Украины, отметив, что, как и в случае с Китаем, он всегда выступал за диалог. Юнкер подчеркнул, что он и сейчас выступает за то, чтобы поддерживать контакты с Россией и Китаем и подавать сигналы о готовности к переговорам.

В то же время Жан-Клод Юнкер констатировал, что президент России Владимир Путин "никоим образом не проявляет воли" к "серьезным переговорам о мире". Он подчеркнул, что диктата мира для Украины быть не должно, "несправедливость остается несправедливостью". При этом бывший глава Еврокомиссии выразил мнение, что мир отнюдь не является высшей ценностью, которую нужно защищать. "Еще более высокой ценностью является свобода", - пояснил он.