Экс-глава ЦРУ: Украина сможет вернуть захваченные Россией территории

Экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и бывший глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) Дэвид Петреус считает возможным возвращение Украиной территорий, захваченных Россией в ходе войны. Такое мнение американский генерал высказал в интервью газете Bild, которое издание публикует в субботу, 30 июля.

"На самом деле, кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками в последние месяцы", - считает Петреус. "Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе... думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее продвижение России и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", - отметил собеседник издания.

"Успех РФ был бы катастрофическим для европейской безопасности"

Экс-глава ЦРУ также предупредил о последствиях, которые возможная победа России будет иметь для Европы, и заявил, что в Североатлантическом альянсе это уже осознали. "Российский военный успех в Украине - который я считаю очень маловероятным - был бы катастрофическим для европейской безопасности", - подчеркнул генерал.

"Честно говоря, считаю, что лидеры НАТО - и западных стран, не входящих в нее, - признали это и предпринимают необходимые шаги, чтобы Россия не смогла добиться успеха", - добавил он.

Считает риск применения Россией ядерного оружия низким

В начале мая в интервью DW Петреус, отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного или другого оружия массового поражения, призывал серьезно оценивать угрозы Москвы, но посчитал сами риски низкими. "Склоняюсь к тому, чтобы считать, и тут есть консенсус, что применение ядерного или химического оружия маловероятно, потому что пересечение этих красных черт имело бы слишком значительные последствия", - пояснил тогда генерал.

Говоря о шансах на мирные переговоры между Киевом и Москвой, бывший руководитель ЦРУ заметил, что главную роль в этом процессе должен сыграть президент Украины Владимир Зеленский, "ведь, наконец, именно его стране приходится терпеть разрушительные действия России". По мнению Петреуса, страны Запада должны в этом вопросе ориентироваться на Киев: "Думаю, если он (Зеленский. - Ред.) и его окружение будут хотеть вести переговоры, то мы, конечно, будем сотрудничать и помогать ему в этом". "Надо помнить, что Владимиру Путину переговоры нужны не столько из-за того, что происходит с Украиной, сколько ради ослабления воздействия санкций на российскую экономику", - констатировал генерал.

Передал журналистке засекреченную информацию

Дэвид Петреус в 2007 году стал четырехзвездным генералом. В период с 2008 по 2010 годы возглавлял Центральное командование вооруженных сил США, отвечал за операции в Ираке, Афганистане, на Ближнем Востоке и в Средней Азии. С 2011 по 2012 годы находился на посту директора ЦРУ. После того, как в 2012 году был уличен в супружеской измене, был вынужден подать в отставку. Петреус передал секретные данные, в том числе доступ к своей служебной электронной почве, журналистке Поле Бродуэлл, которая писала его биографию и с которой его связывали личные отношения.

В ходе разбирательства пошел на сделку со следствием и признал, что причастен к "неверному обращению с засекреченными материалами и препятствованию правосудию путем предоставления неверной информации ФБР". В 2015 году был приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч долларов (98 тысяч евро).