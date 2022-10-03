Он подчеркнул, что не обсуждал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном возможный ответ Белого дома на ядерный удар России, но предположил, какой может быть реакция США и НАТО.

"Просто чтобы дать вам гипотетическое представление: мы ответили бы, возглавив коллективные усилия НАТО, которые уничтожили бы все обычные российские силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и в Крыму, и каждый корабль в Черном море", - сказал Петреус.

Экс-глава ЦРУ согласился с ремаркой телеведущего, что распространение радиации на территорию стран НАТО после вероятного использования Россией ядерного оружия может быть расценено как нападение на страну - члена Североатлантического апьянса. "Это не может остаться без ответа", - подчеркнул Петреус, добавив, что, по его мнению, США и НАТО будут избегать ядерной эскалации.

Экс-директор ЦРУ: Путин необратимо проигрывает

Даже использование Путиным ядерного оружия в Украине не изменит обстановку на поле боя, считает Дэвид Петреус. По его словам, попытка аннексии украинской территории - это "отчаянный" шаг Путина. "Он проигрывает, и реальность на поле боя, с которой он сталкивается, на мой взгляд, необратима. Никакая мобилизация или аннексия, никакие даже завуалированные ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации", - сказал бывший директор ЦРУ.

По оценке Петреуса, за последние семь месяцев Украина мобилизовала, оснастила, обучила и организовала свою армию "несравнимо лучше России", в результате чего украинские вооруженные силы сейчас "больше и гораздо эффективнее" российских.

"В данным момент нет ничего, что он (Путин. - Ред.) может с этим поделать. Поражения на поле боя будут продолжаться. Единственный вопрос состоит в том, когда мы начнем видеть не сдачу в плен отдельных солдат и подразделений, а крах более крупных формирований. Я думаю, это грядет", - предсказал Дэвид Петреус.

"Путин считает, что может "перестрадать" Европу, как Россия делала это с Наполеоном и нацистами, но я не думаю, что ему это удастся. Европу ждет сложная зима, снизятся поставки газа, но она сможет преодолеть это и не откажется от поддержки Украины", - добавил Петреус.