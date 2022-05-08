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Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО сейчас, пока российский президент Владимир Путин сосредоточен на Украине, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Расмуссен в интервью Си-эн-би-си.
Andersas Foghas Rasmussenas
Andersas Foghas Rasmussenas
© AFP / Scanpix

Обе скандинавские страны начали рассматривать возможность вступления в НАТО после вторжения России в Украину. Вступление в НАТО резко изменит отношения обеих стран с Кремлем — после многих лет политики нейтралитета. Финляндия и Швеция должны объявить о своих планах в ближайшие дни.

"Что касается Финляндии и Швеции, я думаю, что у этих двух стран есть возможность присоединиться именно сейчас, потому что Путин занят другими делами. Он ничего не может с этим поделать", - сказал Расмуссен.

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Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО, говорила в апреле представитель МИД России Мария Захарова: "Мы свои предупреждения все сделали и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают".

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще до Захаровой рассуждал о том, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяженность сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое: "Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет".

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