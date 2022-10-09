Экс-генерал США: Крымский мост усугубит проблемы России с логистикой

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Повреждение Крымского моста, соединяющего Краснодарский край России с аннексированным украинским полуостровом, усугубит проблемы ВС РФ с логистикой в Украине. Такое мнение высказал в интервью DW бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
Benas Hodges
Benas Hodges

"Это затруднит для России материально-техническое снабжение войск и доставку бронетехники в Крым, - продолжил он. - Украинцы последовательно наносят удары по объектам логистики, что является хорошим способом ослабить российские возможности (осуществлять снабжение войск. - Ред.)".

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Ходжес отметил, что, по его наблюдениям, логистическая сеть России - "не та, которая необходима для проведения долгосрочных наземных операций". Российский флот, ВВС и армия не "работали согласованно" с начала вторжения, добавил отставной американский генерал.

Он пояснил, что "такие объекты, как мосты, логистические линии коммуникации" представляют собой "легитимные цели", и подчеркнул разницу между поражением подобных целей и атаке на гражданских лиц, "которые прошедшей ночью были убиты в результате российского ракетного удара по Запорожью".

На вопрос о том, почему Киев не берет на себя ответственность за взрыв на Крымском мосту, Ходжес ответил: "Они не обязаны. Важен эффект".

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Deutsche Welle

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